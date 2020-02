Los "borrados" en el ATP de Buenos Aires Deportes 13 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (Especial para NA). - Los jóvenes argentinos, pese a derrotas que estaban en los libros, fueron la nota positiva del segundo día del Argentina Open, donde la arista negativa siguió siendo la actitud de más "borrados".

Desde ya que la de Thiem y en menor medida Berritini, habían sido las deserciones más lamentables.

Luego se sumaron, el chileno Cristian Garín , autor de una crónica de una borrada anunciada, además del veterano español Fernando Verdasco, de todos modos un nombre, pese a las cercanías de su retiro.

La juventud argentina, respondió gratamente a las invitaciones formuladas por la organización del ATP de Buenos Aires.

Tanto Facundo Díaz Acosta como Francisco Cerundolo, llevaron a un tercer set, respectivamente, al portugués Sousa y al serbio Djeri, quienes superan en experiencia y unos 200 puestos en el ranking a los vencidos.

Cristian Garín escribió una novela, yendo al club al precalentamiento, para luego excusarse sobre algo que ya habíamos adelantado, con el viejo argumento del incomprobable dolor en una pierna.

Es que después de ganar Córdoba, era mucho mejor reservarse para el ATP 500 de Río, a disputarse la semana próxima e inmediatamente al resurgido torneo de Santiago, donde como local y en estado de gracia, el chileno no puede cobrar menos de 100.000 dólares de garantía.

Jugar cuatro semanas seguidas podría significar perder mucho más que borrarse en Buenos Aires. No faltará quién se pregunte si estos tenistas profesionales no piensan en la organización. La respuesta es no. Importa el beneficio personal.

Aunque para los promotores de nuestro abierto, la ausencia de Garín no es esencial porque el grueso del público aún no está expectante con él.

Más conocido es Verdasco, aunque los aficionados argentinos, reconocidos por su cultura tenística, ya saben que lo mejor del madrileño pertenece al pasado.

Londero, observado atentamente por Gaudio como alternativa para la Davis si Schwartzman no fuese a Colombia, logró tranquilizarse para derrotar al eslovaco Horansky, proveniente de la Fase Previa.

Otro clasificado, Facundo Bagnis, se convirtió en el rival para el debut de Pella, hoy, a expensas del también eslovaco Martin.