Las presiones preventivas de los 8 rugbiers presos Policiales 13 de febrero de 2020 Redacción Por El abogado defensor de los acusados, solicitó que no haya periodistas ni cámaras durante la audiencia, en la que cada imputado tendrá 15 minutos para dar su versión de los hechos.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La Justicia resolverá hoy si dicta, o no, las prisiones preventivas para los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, en una audiencia que se realizará en el juzgado de Dolores, y durante la cual la defensa de los imputados pidió que no haya presencia de la prensa.

En esta jornada, los ocho rugbiers que permanecen detenidos en la cárcel de Dolores serán trasladados al Juzgado de Garantías Nº 6 de Dolores, a cargo del juez David Mancinelli, y podrán declarar antes de que el magistrado decida sobre las prisiones preventivas.



SIN LA PRENSA

Trascendió que la víspera Hugo Tomei, abogado defensor de los acusados, solicitó que no haya periodistas ni cámaras durante la audiencia, en la que cada imputado tendrá 15 minutos para dar su versión de los hechos, a lo que el juez Mancinelli acordó y resolvió que así sea.

La realización de esta audiencia surgió por los pedidos efectuados por la defensa de los imputados y por la querella, que representa a la familia de la víctima.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa investigando la participación de un sospechoso número 11, que habría quedado grabado en los videos registrados por las cámaras de seguridad y en los celulares, junto a los rugbiers imputados.



UN SOSPECHOSO

El abogado de la familia de la víctima, Fabián Améndola, comentó ante la prensa que la sospecha comenzó luego de que se observara en las imágenes de las cámaras de seguridad, la silueta de un joven que no coincidiría con ninguno de los detenidos.

"En los videos aparece un sujeto que no es ninguno de los diez imputados. Para nosotros es probable que haya una persona más, pero es materia de investigación. En los videos estaba vestido todo de negro. En los chats lo mencionan por su apodo. Claramente integraba el grupo y cumplía el mismo rol que el resto", explicó Améndola.



POR JUSTICIA

Por otra parte, Graciela Sosa -madre de Fernando- convocó para el próximo martes (a las 18:00) cuando se cumplirá un mes del crimen, a una marcha que se realizará en el Congreso para pedir justicia por el joven.