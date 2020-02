Primeros indicios del probable equipo Deportes 13 de febrero de 2020 Redacción Por Este miércoles, Walter Otta comenzó a trabajar con el supuesto equipo titular que el sábado visitará a Tigre en Victoria en la primera salida del año. Sin Alderete y con Acosta recuperado de una molestia, lo más factible es que se modifique el dibujo táctico. La Crema viaja el viernes hacia Buenos Aires.

Luego del comienzo de año con victoria ante Brown de Adrogué como local en el reinicio de la Primera Nacional, la segunda de manera consecutiva, se viene una parada brava para Atlético de Rafaela. En el horizonte asoma Tigre en su primera presentación como visitante del 2020, el último campeón de la Copa de la Superliga que en un par de semanas estará jugando Copa Libertadores y que está necesitado y obligado a recuperarse luego del mal arranque del semestre con derrota en el estadio Centenario ante Quilmes por 2 a 0.

En medio de ese contexto, la Crema ya trabaja con la cabeza puesta en el Matador y con el objetivo de seguir sumando para mantenerse en una posición expectante dentro de la Zona 2, donde hoy se encuentra en el quinto lugar con un par de puntos más que el elenco de Pipo Gorosito, un rival directo en la lucha por ingresar entre los 4 primeros.

Y para lo que se viene, el DT albiceleste sabe que deberá realizar nuevamente un cambio obligado, luego de la confirmación del esguince de rodilla que sufrió el mediocampista experimentado Reinaldo Alderete y que lo marginará de las canchas al menos por los próximos 3 partidos. Su reemplazante natural será, indudablemente, Emiliano Romero, quien ingresó en su lugar a los 15' de partido el último viernes en el Monumental. Y ante esta ausencia importante, que se suma a la baja del arquero Nereo Fernández, quien se recupera de un mini desgarro, la intención del cuerpo técnico es variar el dibujo táctico para jugar con dos volantes centrales. Por eso, se dejará de lado el 4-2-3-1 para ir a jugar con un sistema más conservador, el 4-4-2. En este sentido, el que se metió ayer entre los potenciales titulares fue Maximiliano Paredes, quien se perfila para regresar al primer equipo luego de varias fechas, recordando que se lesionó en el triunfo como local ante Gimnasia de Jujuy y no volvió a tener posibilidades de ser de la partida. Con este ingreso, Lucas Blondel pasaría a ser el volante por derecha, en tanto que Renso Pérez formaría el "doble 5" con el Nano. En tanto, el que dejaría el equipo, al menos por ahora, sería Denis Stracqualursi, ya que Leo Acosta, que no pudo terminar la práctica del martes por una sobrecarga muscular, entrenó este miércoles sin mayores problemas.

Con este panorama, el técnico albiceleste ensayó en el táctico de ayer ante la 4º división de la Crema con esta formación: Nahuel Pezzini; Paredes, Alexis Niz, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Blondel, Pérez, Romero y Junior Mendieta; Acosta e Ijiel Protti.

Este jueves por la mañana, el plantel de Atlético volverá a entrenar en el predio del autódromo y el viernes al mediodía, luego de la última práctica, estará viajando rumbo a Capital Federal.



VENTAJA MATADORA

Si bien faltan 14 fechas para culminar la Primera Nacional, el Matador jugará una verdadera final el sábado a las 20.35 en el estadio José Dellagiovanna ante Atlético Rafaela, que es un rival directo en la lucha por ingresar al Reducido (la Crema lo superó en la tabla la fecha pasada). Ningún partido es sencillo, no obstante, contra el equipo santafesino, el elenco de Victoria tiene grandes recuerdos.

Si nos remontamos al historial, estadísticamente hablando, Tigre y Atlético Rafaela chocaron en 22 oportunidades, tanto en Primera como segunda división: el Matador ganó 10 veces, hubo seis empates y seis éxitos de La Crema. Tigre festejó 33 goles y los de Rafaela, 26. La superioridad es clara, sobre todo en los últimos partidos, con decir que de el Matador triunfó en cuatro de los últimos cinco cotejos. El encuentro de la 2º fecha de este campeonato fue en el Monumental de Rafaela, con alegría tigrense por 2-1, con goles de Ignacio Canuto, de cabeza, y de Walter Montillo, con un remate espectacular de media distancia. Ese fue el primer triunfo del equipo de Gorosito en la Primera Nacional.

En la máxima categoría, jugaron 10 veces, con cinco victorias de Tigre y dos de Atlético Rafaela, y tres igualdades. El primer enfrentamiento en la A se produjo en el Apertura 2011, en el Coliseo de Victoria. El equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 3-0, con goles de puros ídolos: el Chino Luna, el Negro Castaño y Cachete Morales. El Vasco puso en cancha a Javier García; Mariano Echeverría, Carlos Casteglione, Juan Carlos Blengio; Gastón Díaz, Diego Castaño, Román Martínez, Ramiro Leone; Diego Morales; Carlos Luna y Ezequiel Maggiolo.

Jugaron por última vez en la máxima categoría se dio en la anteúltima fecha del Campeonato 2016/17, en Victoria. Aquella noche, La Crema ya había descendido a la B Nacional, mientras que Tigre se ilusionaba con el regreso de Caruso Lombardi. Con tanto de Carlos Luna (que una semana atrás había llegado a los 100 goles en el club), el Matador se impuso por la mínima. Caruso alineó así: Javier García; Erik Godoy, Mariano Echeverría, Juan Carlos Blengio, Oliver Benítez; Martín Galmarini, Lucas Menossi, Alexis Castro, Diego Sosa; Sebastián Rincón y el Chino Luna.

Asimismo, vale recalcar el triunfo de local por 2-1 del Campeonato 2015, cuando dirigía Gustavo Alfaro, con los goles de Luna y Marcelo Larrondo, quien jugaba su primera etapa en Tigre, y está de regreso. Eluchans descontó para el elenco rafaelino, que tuvo en cancha a Alexis Niz, Rodrigo Depetris y Federico González, quienes luego jugarían en Victoria. Lechuga alistó al siguiente once: Javi García; Erik Godoy, Juan Carlos Blengio, Leandro González Pírez, Ernesto Goñi; Kevin Itabel, Joaquín Arzura, Mario Paglialunga, Lucas Wilchez; Carlos Luna y Larrondo. (Fuente: Vavel.com.ar)