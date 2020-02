Empresario santafesino fue baleado, y dejó de existir Policiales 13 de febrero de 2020 Redacción Por Hugo Oldani falleció en momentos que era asistido en el Hospital Cullen de Santa Fe, tras ser baleado en intento de robo.

El empresario santafesino Hugo Oldani, de 73 años, murió luego de haber sido baleado en un intento de robo, en el que recibió al menos un disparo, se dio a conocer en la mañana de la víspera en nuestro portal online.

Por entonces se destacó que Oldani arribó en grave estado al hospital J. M. Cullen y, más allá de los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida no pudieron evitar su deceso, que se produjo a la hora 21 de ayer según lo informado por Diario Uno.



LO SUCEDIDO

El ataque ocurrió cercana la hora 17:45 del pasado martes, en la galería en la que funciona Oldani Turismo, ubicada en la calle La Rioja -entre 25 de Mayo y avenida Rivadavia-, en el corazón del microcentro santafesino.

En aquel momento, Hugo Oldani abandonó el interior de su local comercial hacia una suerte de área común o hall de entrada, y los que parecían clientes se convirtieron en delincuentes que le efectuaron un disparo que resultó mortal, en una situación de robo.



TRES DELINCUENTES

El homicidio fue protagonizado por tres jóvenes -dos hombres y una mujer-, que segundos antes habían bajado de un Toyota Corolla (en un sector de la calle La Rioja), donde su conductor y cuarto cómplice aguardó la llegada de los malvivientes que intentaron asaltar la reconocida agencia de turismo santafesina.



NO HUBO BOTIN

De acuerdo a la fuente informativa antes mencionada, familiares de la víctima confirmaron que los delincuentes no alcanzaron a llevarse nada del lugar.



REGISTRADOS EN

VARIAS CAMARAS

Los asesinos quedaron registrados en distintas cámaras de videovigilancia, tanto en el arribo como cuando salieron corriendo por calle La Rioja, y luego de herir de muerte a Oldani se subieron al Toyota Corolla y escaparon.

Los malvivientes tenían los rostros descubiertos, lo que de alguna manera hace suponer que no serían de la ciudad de Santa Fe, en tanto el automóvil con su correspondiente chapa patente correspondería a un coche registrado en la ciudad de Santa Fe, por lo menos en apariencia.



OTROS DETALLES

Con el correr de las horas, se conocieron -en este caso mediante el aporte informativo de Aire de Santa Fe- otros detalles de lo ocurrido.

* Se registraron dos disparos de los cuales uno impactó en el dueño de la empresa, y los investigadores profundizan los peritajes en las cámaras y trabajos de inteligencia.

* La víctima desde hace años tenía su comercio en los locales números 29 y 30, a pocos metros de ingreso a la galería, y eran atendidos por Oldani junto a su hija y una empleada.

* La fiscal a cargo de la investigación, ordenó una serie de medidas, entre ellas levantar las huellas y todo tipo de rastros de la escena del crimen, asi como, también, profundizar la pesquisa en las cámaras de seguridad.

* El empresario murió a causa de un balazo de un arma de fuego calibre 9 milímetros que impactó en la zona abdominal, y que según indicó el director del hospital José María Cullen, provocó un paro cardiorrespiratorio.

* El ataque duró al menos cinco minutos, donde tras un forcejeo los delincuentes abrieron abrieron fuego, y el resultado fue lo que se comenta en el párrafos anteriores.

* En la escena del crimen se levantó un total de dos vainas servidas, lo que confirma una versión sobre que un integrante de la banda realizó dos disparos.

* Los delincuentes no se percataron -o quizás sí y no les importó-, de que en el ingreso a la galería y más aún donde se encuentra el local de Oldani, hay un total de cinco cámaras de seguridad instaladas que tienen diversas direcciones.