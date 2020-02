“La decisión del juez tranquiliza, el duelo lo iré haciendo despacito” Locales 13 de febrero de 2020 Redacción Por La frase corresponde a Gustavo Glaría después de conocer la decisión del Dr. Cristian Pablo Fiz, que resolvió rechazar la resolución adoptada el pasado 8 de enero por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Osvaldo Carlos, y detener nuevamente Cristian Milessi y Matías Perea.

FOTO ARCHIVO GUSTAVO GLARIA. Está al frente de las distintas marchas en reclamo de seguridad y justicia.

Después de conocerse lo dispuesto por el Juez Cristian Pablo Fiz, rechazando la decisión del Dr. Osvaldo Carlos, -que había dispuesto medidas alternativas para los imputados del caso de Gonzalo Glaría-, y determinó en las últimas horas la detención de Cristian Milessi y Matías Perea; Gustavo Glaría señaló que “esperaba esta decisión”.

“La verdad es que no me sorprendió la decisión del Juez, la esperábamos, la esperaba yo como papá, la esperaba como rafaelino que se manifestó en las tres marchas que hicimos, la esperamos todos, porque yo creo que desde el primer momento el Juez Osvaldo Carlos bajo la ley, tuvo miradas distintas y las cosas las interpretó mal. Hoy estamos todos, desde una intendencia, una gobernación, asustados, preocupados y pidiendo que todas las fuerzas nos unamos para trabajar y para hacer las cosas bien”, manifestó.

Y agregó en relación a esa decisión que desde un primer momento cuestionó: “ el último que tiene que dar la palabra y decir quienes quedan adentro mientras sigan siendo imputados, mientras se siga el juicio, fue el primero que le dio la libertad. Yo creo que lo dije desde el arranque, el mensaje que le dio él a la población fue muy erróneo, muy equivocado, no fue el de un Juez comprometido con la justicia, porque lo vuelvo a decir, si los dejaba adentro mientras se seguía la investigación, de una manera más normal y más tranquila, cambiás el mensaje”.

Para Glaría el mensaje que dio en ese momento el Dr. Osvaldo Carlos es el de que se siga robando en Rafaela, hasta que surja un asesinato. Allí cuestionó a aquellos que ponen en tela de juicio el accionar de Gonzalo, que terminó pagando con su vida esa intervención, ese querer hacer justicia por su cuenta.

“Realmente lo que resolvió el Dr. Fiz, me dejó muy contento, me llenó de orgullo de nuestra justicia. Quiero resaltar que la fiscal Capitanio me mantuvo informado siempre, a pesar de estar de vacaciones se mantuvo en contacto con mensajes permanentes. Y vuelvo a decir, dentro del dolor que tengo, a uno le da la tranquilidad de que todavía podemos hacer algo, tenemos que seguir haciendo algo”, expresó.



“ESTAN TRABAJANDO

UN POCO MAS”

Gustavo Glaría también analizó que cambió a partir de las marchas y del reclamo de los rafaelinos por más seguridad y justicia, y fue allí donde dijo que “creo que no se nota en gran medida el cambio, si se nota a partir de la última marcha, donde le dimos la espalda a la municipalidad y la ignoramos, cómo me siento yo ignorado y como todos los ciudadanos de Rafaela nos sentimos ignorados o no escuchados por ningún representante del poder político, pero sí he visto un mayor accionar, he visto realmente que hoy están trabajando un poco más. Hay que seguir mejorando y hay que seguir trabajando porque esto recién empieza y no quiero entender que si aflojamos ya pasó todo”.



ENTRE EL DESEO DE

JUSTICIA Y EL DUELO

Al ser consultado sobre cómo está procesando el duelo en medio de las marchas, el seguir de cerca las actuaciones en el ámbito de la justicia, Gustavo Glaría compartió su vivencia: “la decisión de ayer te trae un poquito más de tranquilidad, el duelo lo iré haciendo despacito con el correr del tiempo. Ayer mi madre cuando entraba al negocio me decía qué duro y qué difícil es estar todos los días y no encontrarse más con Gonza, y realmente es así. Hoy la ventaja o no sé si ventaja es la palabra, es que tenemos dos chicos acá en mi negocio de vacaciones, uno viajando, Gonza que no está y somos cuatro menos, entonces los pocos que estamos tenemos que trabajar un montón y abocarnos a la atención al público, a charlar con la gente y eso ayuda un montón. Por eso esa es una pequeña ventajita, te hace no pensar tanto, pero sí cuando tenés los ratitos de tranquilidad, los ratitos de paz, es cuando te das cuenta que no tenés más un hijo”.