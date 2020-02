El programa de la fecha 11 de la Liga Provincial Deportes 13 de febrero de 2020 Redacción Por Mañana, Atlético, puntero de la Zona D, recibirá a Timbúes, mientras que Ben Hur se presentará en San Cristóbal.

La fecha 11 de la Liga Provincial comenzará este jueves desde las 21:30 con el duelo de la zona D entre Libertad de Villa Trinidad y Atenas de Venado Tuerto. En este mismo grupo este viernes a las 21:30 se enfrentarán Atlético Rafaela vs. Timbúes y El Tala de Rosario vs. Gimnasia de Santa Fe. Tendrá fecha libre Peñarol de Elortondo.

Por su parte, en el grupo A, mañana a las 21:30 se medirán Racing de San Cristóbal vs. Ben Hur de Rafaela, Centenario de Venado Tuerto vs. Unión de Totoras y Cacu de Ceres vs. Sportsmen Unidos. El domingo a las 20:30 jugarán Independiente de Chañar Ladeado vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe.

En tanto, en la zona B Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario recibirá este viernes a las 21:30 a Unión de San Guillermo y también el viernes a las 21:30 Trebolense será local frente a Brown de San Vicente. El sábado a las 20:30 Argentino de Firmat recibirá a San Lorenzo de Tostado. Quedará libre Almagro de Esperanza.

Y en el grupo C, mañana a las 21.30 jugarán: Atlético Sastre vs. Central San Javier, Temperley de Rosario vs. Firmat Football y Alma Juniors de Esperanza vs. Atlético Tostado. Queda libre Provincial de Salto Grande.

Posiciones Zona A: Independiente 19 puntos (9-1); Sportsmen 18 (8-2); Racing 16 (6-4); Ben Hur 15 (5-5); Centenario 15 (5-5); Cacu 13 (3-7); Rivadavia 13 (3-7) y Unión 11 (1-9).

Posiciones Zona B: Argentino 15 puntos (6-3); Náutico 14 (5-4); Trebolense 14 (5-4); Brown 13 (5-3); San Lorenzo 12 (4-4); Almagro 12 (3-6) y Unión de San Guillermo 10 (2-6)

Posiciones Zona C: Firmat 14 puntos (6-2); Atlético Tostado 14 (6-2); Alma Juniors 14 (5-4); Temperley 14 (5-4); Atlético Sastre 13 (4-5); Provincial Salto Grande 11 (2-7) y Central San Javier 10 (2-6).

Posiciones Zona D: Atlético Rafaela 16 puntos (7-2); El Tala 15 (6-3); Gimnasia 14 (6-2); Timbúes 14 (6-2); Peñarol 12 (3-6); Libertad 10 (1-8) y Atenas 9 (1-7).