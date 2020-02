Arbitro santafesino para el duelo entre el "9" y Brown Deportes 13 de febrero de 2020 Redacción Por Se trata de Juan Bonnini, quien impartirá justicia el domingo desde las 19:30 en el Germán Soltermam en el encuentro entre 9 de Julio y Brown de San Vicente por la 3ª fecha del TRA. El Consejo Federal tomó la protesta de Libertad.

FOTO ARCHIVO SIN RESOLUCION. Continúa en veremos el resultado final del partido disputado en Sunchales.

Luego de haber quedado libre el fin de semana pasado, 9 de Julio volverá este domingo a presentarse en el Torneo Regional Amateur. El próximo domingo, desde las 19:30, el conjunto de Marcelo Werlen hará su estreno en el estadio Germán Soltermam ante Brown de San Vicente, en duelo de ganadores de la Zona 1 de la Región Litoral Sur y válido por la 3ª y última fecha de la primera rueda. Dicho compromiso será arbitrado por el santafesino Juan Francisco Bonnin, recordando que en esta ocasión tendrá fecha libre Libertad de Sunchales.

Cabe consignar que luego del debut ganador por 4 a 0 en el Plácido Tita, el elenco sunchalense realizó ante el Consejo Federal una protesta de puntos por una supuesta mala inclusión del jugador juliense Nahuel Speck. En este sentido, este miércoles la dirigencia del León rafaelino recibió una mala noticia, ya que el CF no rechazó la protesta liberteña, con lo cual ahora el club de nuestra ciudad tendrá 48 horas para hacer el descargo y presentar, nuevamente, los trámites y explicar la situación del jugador. Igualmente, la resolución final saldría el próximo miércoles, mientras que el futbolista no jugaría el partido ante los sanvicentinos. Ante esta desprolija situación, el "9" saldría entonces a enfrentar a los de Barbero sin saber, en definitiva, cuantos puntos tiene y con la obligación de sumar ante un rival que también viene de ganarle a Libertad en su debut en la competencia, recordando que avanzan a la próxima fase los dos primeros del grupo. Se trata de un despropósito más del Consejo Federal, ya que unos días antes del encuentro entre julienses y liberteños había habilitado formalmente al jugador a través de una nota que envió a la Liga Rafaelina.

En cuanto a lo futbolístico, entre Sebastián Acuña y Gerónimo Astrada saldría el reemplazante de Speck, con lo cual, el probable 11 titular que Werlen pondría en cancha sería con Marcos Cordero; Maximiliano Martínez, Flavio Diaz, Andrés Velazco y Astrada o Acuña; Guillermo Funes, Cristian Sánchez, Maximiliano Aguilar y Luciano Pogonza; Gastón Monserrat y Brian Noriega.



EN SANTA FE

Por su parte, por la 3º fecha de la Zona 3 de la Región Litoral Sur, el domingo desde las 17, Ateneo de Santa Fe recibirá la visita de Atlético San Jorge con el contralor de Jusuan Medina Nicola, de Esperanza. Cabe consignar que Ben Hur tendrá fecha libre en esta oportunidad, luego de haberle ganado a los santafesinos en el debut y de haber caído el último domingo en San Jorge. En este sentido, el elenco de Carlos Trullet estará enfrentando este sábado en nuestra ciudad a Cosmos de Santa Fe en un encuentro amistoso que le permitirá al Lobo seguir sumando rodaje futbolístico y corregir algunas cuestiones puntuales que no han salido hasta el momento. Posteriormente, la BH volverá a la actividad oficial el próximo fin de semana cuando visite al elenco santafesino en el inicio de las revanchas.



FEDERAL A

Por último, por la 19ª fecha de la Zona A del Federal A, este domingo desde las 20, Unión de Sunchales, que no ha ganado aún en el año, visitará a Boca Unidos de Corrientes con el arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni.