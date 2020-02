El Gobierno se mete de lleno en discusión salarial Nacionales 13 de febrero de 2020 Redacción Por El presidente Fernández recibió ayer al líder de los camioneros, Hugo Moyano y este jueves almorzará con la conducción de la CGT.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente Alberto Fernández almorzará hoy con dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Casa Rosada, en el marco de una serie de reuniones que mantendrá en los próximos días con varios gremialistas.

Así lo confirmaron a NA fuentes oficiales, luego de que este miércoles se reuniera con el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano. Según supo NA, la delegación de dirigentes de la central obrera estará encabezada por el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

La reunión tiene como objetivo analizar la situación económica y hablar de las paritarias del año, en momentos en el que Gobierno pidió acordar sumas fijas y no porcentajes, hasta tener el panorama más claro de lo que sucederá con la renegociación de la deuda.

El pasado lunes, Alberto Fernández indicó que "esta semana" empezaría "una serie de reuniones con sindicalistas" para "organizar" una serie de cuestiones, entre ellas el tema de las paritarias. "Esta semana empiezo una serie de reuniones con sindicalistas para organizar estas cosas. Son muy importantes, quiero que sean parte de este tiempo, no solo que se sienten a las mesas paritarias", señaló el Presidente.

Además, precisó: "Antes de que empiece (la negociación paritaria) me he ordenado la agenda para hablar con todos ellos. Lo que sí busco es evitar todo mecanismo de indexación de la economía y la cláusula gatillo es un método de indexación".

En ese marco, el jefe de Estado recibió este miércoles a Moyano, quien asistió a Balcarce 50 por un encuentro que tenía pautado con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

La última vez que el líder camionero concurrió a la Casa Rosada fue el pasado 27 de diciembre, cuando participó de un encuentro convocado por el Presidente para firmar el acta de Compromiso para el Desarrollo y la Solidaridad, en el que estuvieron presentes sindicalistas, empresarios y dirigentes sociales. .

Fuera de agenda, Alberto Fernández se reunió con Hugo Moyano, una señal de acercamiento al dirigente sindical luego de algunas diferencias surgidas en los dos primeros meses de gobierno del Frente de Todos. El secretario general de Camioneros llegó a la sede gubernamental poco antes de las 11:30, y salió a las 13:20, sin hacer declaraciones a la prensa.

Moyano se encontró con el primer mandatario tras haber conseguido un aumento del 26,5% para los Camioneros, lo que se interpretó como una presión a las paritarias.

El encuentro se interpretó como una señal para dejar atrás la diferencia que tuvo lugar en el inicio de la gestión cuando Moyano propuso a Guillermo López del Punta como secretario de Transporte, algo que no fue aceptado.



CON ZULEMITA

Fernández se reunió con Zulemita Menem y el ex secretario general de la Presidencia de Carlos Menem, Alberto Kohan, que visitaron la Casa Rosada y también estuvieron junto a Julio Vitobello. El encuentro se produjo pasadas las 15:30 en el despacho del jefe de Estado en el primer piso de Balcarce 50, luego de que la hija del ex presidente visitara el Museo de la Casa Rosada.

Según precisaron fuentes gubernamentales a Noticias Argentinas, Zulemita recorrió el sector dedicado a objetos de los ex presidentes, ya que tiene pensado donar pertenencias de Menem.

Previo al encuentro con Alberto Fernández, Zulemita y Kohan se reunieron con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, en lo que definieron como "una reunión muy agradable". Las mismas fuentes indicaron que el Presidente supo que estaban en la Casa de Gobierno y se tomó unos minutos de la agenda del día para recibirlos en su despacho.