El último en hablar en la conferencia de prensa que se realizó ayer por la mañana en la GUR, luego de que se desarrolle una nueva reunión de la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad, fue el Jefe de Policía de provincia, Víctor Sarnaglia.

Al ser consultado por la llegada de nuevos efectivos a la ciudad, señaló que “van a llegar los efectivos que sean necesarios, pero no se trata de una cantidad, sino de un modo de trabajar.

Sarnaglia destacó que recibe a diario informes que dicen cuántas veces la policía ha consultado en el sistema Ojo de Rosario con el que están conectados de manera directa, y dio un ejemplo, mencionando que en las últimas horas en la ciudad, se consultaron 21 veces y 4 de estas fueron positivas, con vehículos con pedido de secuestro y personas con pedido de captura.

“Esto nos permite no molestar a la gente trabajadora, y no tener que llevar a las personas a las comisarías para saber si cuentan o no con pedido de captura. Es un trámite más rápido, una consulta telefónica o vía Whatsapp, con una respuesta inmediata”, explicó.

Además Sarnaglia fue enfático a la hora de dejar en claro que desde esta gestión se pretende que la gente tenga menos sensación de abandono por parte del Estado. “Quienes están fuera de la ley sientan que se ha reducido la impunidad”, sostuvo.