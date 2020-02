Ya funcionan los semáforos de Bv. Roca y 500 Millas Locales 12 de febrero de 2020 Redacción Por Son semáforos de cuatro tiempos que están sincronizados en todo el recorrido desde la plaza 25 de Mayo hasta esta intersección, siempre y cuando se circule a 40 kilómetros por hora.

FOTO PRENSA MUNICIPAL EN MARCHA. Agentes de Control Público estuvieron durante toda la mañana orientando a los conductores.

En la mañana de ayer, se pusieron en funcionamiento los semáforos ubicados en el cruce de bulevar Roca y avenida 500 Millas Argentinas/Antonio Podio.

Se trata de una inversión llevada a cabo por la Municipalidad de Rafaela a partir de un pedido de los ciudadanos que viven en el sector.

La secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, junto al subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino, se acercaron al lugar para conversar con los vecinos y analizar las primeras respuestas del dispositivo.

"Desde las 7.15 de la mañana pusimos en funcionamiento los semáforos de 500 Millas y Av. Podio. Esta fue una obra que fue muy solicitada por los vecinos del sector, es un cruce muy peligroso, y esta obra viene a brindar mayor seguridad para los peatones y los conductores que circulan por esa arteria", explicó la funcionaria, ayer después de controlar el lugar.

Durante toda la jornada de ayer hubo personal de Control Público ayudando a todos aquellos que pasen por el sector y de esta manera dar aviso del funcionamiento de esta obra y así poder ordenar el tránsito vehicular. "Los vecinos habían realizado un pedido de reordenamiento vial del sector, ya que se habían registrado varios accidentes en esa arteria. Después, por otro lado, el área de tránsito está en un constante análisis de las arterias de la ciudad y analizando sobretodo el funcionamiento de las vías de comunicación de la ciudad. No es sólo la demanda de los vecinos, de sectores determinados, sino también una evaluación que hace el área de tránsito del Municipio, donde es necesario ejecutar estas obras", manifestó Chivallero.

Por otro lado, expresó que "esta arteria, si bien es compleja, por lo que estuve observando en el transcurso de la mañana, la gente respeta esta obra, por lo que durante el día de hoy van a estar y si no pasa nada raro, no va a ser necesario que continúen", dijo la titular de la secretaría.

Por otro lado, recordó que "hace unos días pusimos en funcionamiento los semáforos de Bv. Lehmann, en la intersección con Gabriel Maggi, en continuación con Cerdán. Esos semáforos ya funcionan con total normalidad y estamos haciendo algunas mejoras, sobretodo para ajustar el tema del sincronismo. Recordemos que esta semaforización está sincronizada en sentido de sur a norte, a partir de Jaime Ferré, y en sentido norte a sur, a partir de esta semaforización, hasta la plaza 25 de Mayo", dijo.

