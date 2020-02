Recomendaciones para evitar robos a través de medios electrónicos de pago

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe efectuó una serie de recomendaciones respecto de la utilización de medios de pago electrónicos, principalmente tarjetas de crédito y débito, con la finalidad de evitar no solo el robo de datos personales, sino también daños en el patrimonio. La institución tiene entre sus finalidades la defensa y promoción de los derechos de los usuarios y consumidores, como una forma de evitar los abusos por parte de las instituciones del Estado y de los actores privados del sistema económico.

Las relaciones de consumo en nuestro país están reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación y, en particular, por la ley de Defensa al Consumidor (24.240). Las relaciones de consumo generadas a partir de las compras y ventas a través de internet se encuentran incluidas en la tutela de ambas normas.

Los profesionales de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe están preparados para asesorar a quienes tengan dudas o consultas respecto de los consumos a través de tarjetas de crédito, débito u otros medios digitales.

“Es innegable que la comunicación digital significa un avance cualitativo, pero tiene fallas, no sólo a gran escala sino también en la vida cotidiana, que nos ponen en una situación complicada, difícil en lo personal y en lo comercial. En la Defensoría del Pueblo, después de los reclamos por el servicio de telefonía móvil, le siguen los relativos al abuso que sufren los ciudadanos en el uso de tarjetas de débito y de crédito. Por eso, es menester tomar todos los recaudos posibles para evitar caer como víctimas de este tipo de estafas”, manifestó el defensor del Pueblo, Raúl Lamberto.



CIBERROBOS A TRAVÉS DE

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

• Si va a utilizar aplicaciones de diferentes empresas para efectuar compras o ventas, asegúrese de instalar en su dispositivo móvil aquellas que sean originales y únicamente desde las tiendas oficiales, como Play Store y Apple Store. Una vez descargadas, preste atención a los datos personales que se brindan y los accesos que se permiten.

• Mantener actualizado el dispositivo y aplicaciones, y contar con un antivirus reconocido.

• Utilizar la identificación por doble autenticación para acceder a la app y realizar pagos; como asimismo contar con un sistema de bloqueo en el móvil.

• Activar las notificaciones en las transacciones del banco para estar al tanto de cada movimiento.

• Prestar atención a los SMS y correos electrónicos recibidos (especialmente, que las direcciones de aquellos que nos escriben sean legítimas) para evitar posibles ataques de phishing móvil y puedan acceder a las aplicaciones.



CÓMO PUEDEN ROBAR

LOS DATOS DE LA TARJETA

Existen muchas vías a través de las cuales los datos de las tarjetas de crédito y débito pueden caer en manos de terceros no deseados. Los más habituales podrían ser estos:

• Falsos lectores instalados en cajeros o sistemas de pago, que pueden utilizarse para duplicar los datos de la tarjeta.

• Uso de la tarjeta en sitios no seguros de internet. Uno de los indicadores más habituales para saber si una página web es segura es el certificado de seguridad SSL: si la dirección de la página en cuestión comienza con https y tiene el símbolo verde significa que la información va cifrada y nuestros datos estarán en cierto modo protegidos.



ROBO DE LA INFORMACIÓN

• Firmar la tarjeta (el plástico) en el dorso al recibirla.

• Utilizar claves o PIN’s que no estén relacionados con fechas familiares, edades, nombres o acrónimos familiares.

• Revisar los cajeros automáticos ante cualquier funcionamiento inusual y avisar a la entidad inmediatamente al encontrar algo raro. Generalmente los dispositivos usados para duplicar las tarjetas no tienen un comportamiento mecánico igual al insertar la credencial.

• Si se realizan pagos con tarjeta, no permitir que esta se pierda de vista.

• Revisar periódicamente los resúmenes de la tarjeta y ante cualquier anomalía comunicarse con la entidad emisora.



¿QUÉ HACER?

En primer lugar, efectuar la correspondiente denuncia, es decir comunicar rápidamente la pérdida o robo de la misma a la entidad emisora. Automáticamente se producirá el bloqueo sobre la tarjeta y el acceso a los recursos; siendo importante solicitar en dicha comunicación algún número de gestión o reclamo.

En segundo lugar, es conveniente realizar la correspondiente denuncia ante las autoridades, aportando el máximo de datos acerca de las circunstancias del hecho de robo o hurto.

Finalmente, y en caso de constatar irregularidades en la cuenta, se debe comunicar fehacientemente a la entidad emisora (en formato papel o digital), aportando la mayor cantidad de datos (momento de la denuncia, copia de la denuncia, operaciones no reconocidas, entre otros).

En la provincia de Santa Fe para realizar las denuncias se puede concurrir a comisarías, centros Territoriales de Denuncias, sedes de la Agencia de Investigación Criminal (ex Policía de Investigaciones PDI) o el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Ante cualquier duda o consulta, puede acudir a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe: en Rosario, la institución atiende en pasaje Álvarez 1516 (frente a la plaza Pringles), en tanto que la oficina de Santa Fe está ubicada en Eva Perón 2726. En la web www.defensoriasantafe.gob.ar se pueden consultar las delegaciones y los horarios de atención.