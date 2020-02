Uno descartado, el otro casi Deportes 12 de febrero de 2020 Redacción Por Problemas para Otta: Alderete sufrió un esguince en su rodilla derecha y no podrá estar ante Tigre. Por su parte, Leo Acosta, se retiró ayer con una fuerte carga muscular y se encuentra en duda para jugar el sábado en Victoria.

FOTO J. BARRERA EN DUDA. / Leonardo Acosta terminó ayer con una molestia física.

Pensando en lo que será el partido del sábado, 20:35 hs., ante Tigre en Victoria, Walter Otta estará obligado a meter mano respecto al once que jugó en el Monumental en la primera fecha. Reinaldo Alderete, que tuvo que salir a los 15 minutos del juego ante Brown de Adrogué por un golpe en su rodilla derecha, no podrá estar debido a un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

Otra de las malas noticias tiene que ver con Leonardo Acosta, quien no pudo completar el entrenamiento de ayer por la mañana en el Predio y es duda para visitar al ‘Matador’. El delantero sufrió una carga muscular y se evaluará su evolución.



Por otro lado, Otta ya podrá contar con el defensor Franco Racca, quien cumplió con las dos fechas de suspensión tras la expulsión sufrida en el cierre de la primera rueda ante Riestra.



Sin Nereo, que continúa su recuperación del desgarro en el soleo (tendrá para cinco días más), sin Alderete, con Acosta en duda, y el posible retorno de Racca, el DT debe definir el once que utilizará para enfrentarse ante un rival directo, con las mismas aspiraciones de ascenso que tiene la “Crema”.