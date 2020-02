UCES Rafaela tiene su primera maestranda con doble titulación

Sobre finales de enero, María Victoria de la Torre se convirtió en la primera egresada con doble titulación (argentino-alemana) de la Maestría en Negocios Internacionales de UCES, un logro que enaltece y jerarquiza aún más este posgrado de excelencia educativa que sigue recibiendo profesionales de Rafaela y zona que buscan capacitarse sin la necesidad de viajar a las grandes ciudades.

De la Torre es oriunda de Santa Fe, Licenciada en Relaciones Internacionales, y en 2017 tomó la decisión de viajar cada 15 días a Rafaela para realizar la Maestría en Negocios Internacionales. Así, fue una de las primeras alumnas que apostó a terminar el posgrado en tierras alemanas. Realizó el primer semestre en Argentina y luego cursó un año en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mainz, Alemania. En la actualidad, hay dos alumnos más de Rafaela viviendo la misma experiencia: el Ingeniero Franco Rosso y el Lic. en Comercio Exterior Emanuel Serrani.

Recordemos que este posgrado dictado por UCES Rafaela permite a aquellos profesionales interesados obtener una doble titulación con el aval del Ministerio de Educación de la Nación Argentina y de la Comunidad Europea. La Maestría se plantea como objetivos centrales formar un magíster con capacidad de diseño y gestión de estrategias que le permitan dar cumplimiento a los objetivos de exportar y proyectar internacionalmente a empresas medianas y pequeñas, instituciones financieras y empresariales, así como desempeñarse como funcionarios y consultores que puedan actuar como asesores de instancias gubernamentales u organismos internacionales, en relación con las políticas públicas en materia de negocios internacionales.

- Días atrás defendiste tu tesis ante un tribunal alemán y obtuviste tu título de posgrado, ¿qué tema elegiste investigar para la realización del trabajo final?

Hace más de 100 años surgió la definición de clústers, que es un grupo de empresas que trabajan en una misma área industrial; ubicadas en una locación geográfica específica y compartiendo esta ubicación con proveedores, agencias del gobierno, institutos de investigación y universidades que complementan sus actividades. Estas empresas se relacionan entre sí mediante la competencia y la colaboración (quizás el caso más emblemático argentino es el clúster vitivinícola en la zona de Cuyo).

A Alemania se la considera la “farmacia del mundo”. Grandes compañías farmacéuticas como Fresenius, Bayer, Merck o Boehringer nacieron en ese país hace más de 100 años. Por lo que, teniendo en cuenta la importancia de este sector en el desarrollo industrial del país, decidí estudiar como tema de tesis de qué manera las empresas biofarmacéuticas se relacionan entre sí con universidades, organizaciones, etc., dentro del clúster ubicado en la región del Rin.

- ¿Cómo fue la experiencia de terminar tu Maestría en Negocios Internacionales en Alemania?

Poder terminar mi maestría en Alemania fue una experiencia que cambió mi vida. No sólo me permitió vivir en el país que hace solamente 30 años atrás estaba dividido y que hoy es una de las 5 economías más poderosas del mundo, sino que me dio la posibilidad de aprender de profesores que trabajan en compañías y agencias de renombre alemanas y compartir el aula con personas de todo el mundo.

- Además de los aprendizajes académicos que, imaginamos, deben ser muchos, ¿qué otras enseñanzas te dejó este posgrado?

Esta maestría me ayudó a adquirir una visión más cosmopolita del mundo; aprender cómo la misma situación comercial/de negocios se resuelve de manera diferente en India, Vietnam, Polonia o Kenia. Por último, gracias a la pasantía que realicé pude conocer cómo se trabaja en una multinacional alemana.

- ¿Tenés planeado qué harás en tu futuro cercano?

El plan para el futuro próximo es continuar desarrollándome y creciendo profesionalmente en Alemania, aplicando siempre no sólo mis experiencias profesionales argentinas, sino también lo aprendido en UCES Rafaela.