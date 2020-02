Las Agencias de Turismo y las limitantes del impuesto Locales 12 de febrero de 2020 Redacción Por Así lo expresó el presidente de la Cámara de Agencias de Turismo de la ciudad, Eduardo Tomasi, quien dijo que recién en los últimos días se comenzó a conocer la letra chica de los alcances del denominado impuesto país. Tomasi también contó que en este contexto se potenció el turismo dentro de la Argentina.

ANÁLISIS. A cargo del presidente de la Cámara de Agencias de Turismo de la ciudad, Eduardo Tomasi.

Desde la Cámara que nuclea a las agencias de turismo de Rafaela, expusieron los argumentos de porqué consideran que el denominado impuesto país perjudica a un sector que genera empleo y no fuga de capitales.

Desde esta entidad señalaron que: el impuesto del 30% es distorsivo e injusto; que están en contra del mismo porque es necesario preservar los 26.000 puestos de trabajo, generados por las 5.600 agencias legalmente establecidas en todo el país; para dejar en claro que de los millones de dólares que dicen que salen del país bajo el rubro Turismo, el 70%corresponde alE-Commerce o el gasto con tarjetas en el exterior; para que sepan que los dólares no se van por las familias que toman una semana de vacaciones al año en Brasil o el Caribe; para reclamar por reglas claras y por la igualdad de condiciones con las Otas´S (On-line Travel Agencies).

El presidente de la Cámara de Agencias de viajes y Turismo de la ciudad, Eduardo Tomasi señaló en este sentido que “este es un mes que comienza a declinar la venta porque la gente que viaja en enero, febrero y hasta marzo, contrataron los viajes con mucha antelación y hoy además nos encuentra con una situación muy especial por la disposición que rige desde el 23 de diciembre, respecto al impuesto del 30% sobre toda salida al exterior”.

Tomasi dijo que en las diferentes reuniones con las agencias, todos coinciden en la caída de las ventas de paquetes al exterior y de la cautela que los turistas tienen a la hora de proyectar, ya que aguardan algún tipo de modificación o disposición más favorable, o ir acostumbrándose a los nuevos costos.

“Más allá del impuesto del 30%, lo que afectó a las agencias de viajes es que desde mediados de diciembre hasta hace muy poquitos días había muchos puntos grises y faltaba la reglamentación puntual, quien retiene ese 30%, como se deposita, si antes de la salida, si después, si con la seña, si al terminar de pagar el plan de cuotas; muchísimas incógnitas que hizo que tanto las agencias de viajes por temor a equivocarse o la misma gente se fueron retrayendo de la compra de estos viajes. Hoy ya estamos conociendo la totalidad de la reglamentación y por eso insistimos en que las consultas o la compra de viajes se hagan en agencias habilitadas por parte del Ministerio de Turismo de la Nación”, indicó.

Desde la Cámara aconsejan a los turistas, que se acerquen a las agencias de viajes de la ciudad y se saquen todas las dudas sobre las variantes de los viajes y el alcance del impuesto. Esto no es posible si la compra la realizan en agencias on line, pudiendo caer en imprecisiones, que luego se pueden perjudicarlos como consumidores.



MÁS TURISMO EN EL

TERRITORIO NACIONAL

En medio de estas disposiciones los turistas modificaron sus hábitos y mucha gente ha decidió recorrer la Argentina, con una nueva modalidad de vacacionar, con lo que se denominan escapadas, a partir de los feriados o con viajes programados durante menos días pero más veces durante el año.

“Estamos viendo como además de Florianópolis, Camboriu, Bombas y Bombinhas y Punta del Este, masivamente la gente se volcó a destinos de nuestro país, entre ellos nos ha sorprendido la cantidad que han elegido como destino Bariloche, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Calafate, en menor medida el noroeste argentino y las Cataratas que siempre es un destino muy elegido”, finalizó.