"El 911 y el 105 no estaban integrados por una falta de voluntad política" Locales 12 de febrero de 2020 Redacción Por Así lo manifestó el secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad Jorge Lagna en su visita a Rafaela, en la conferencia de prensa que brindó en instalaciones de la GUR.

Ayer, minutos antes del mediodía, se realizó una conferencia de prensa en el edificio donde funciona el Centro de monitoreo y Guardia Urbana, encabezada por el intendente, Luis Castellano, el Secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad del ministerio de seguridad Jorge Lagna , el Jefe de la Policía provincial, Víctor Sarnaglia y el Jefe de Policía de la URV, Hernán Ferrero.

También estuvieron el jefe de gabinete, Marcos Corach y el secretario de prevención en seguridad, Maximiliano Postovit.

La misma se llevó adelante para dar a conocer los primeros pasos que se tomaron desde la puesta en funcionamiento de la Mesa de Coordinación en materia de Seguridad.

Luego de que la semana pasada en su primera visita a la ciudad, el Ministro de Seguridad, Marcelo Saín, haya dejado en evidencia la falta de conectividad entre el Centro de Monitoreo local y los sistemas policiales de la provincia, rápidamente entre sus promesas en el corto plazo, el funcionario había anticipado que se unificarían el sistema de videovigilancia local con el de la policía provincial, para mejorar los niveles de respuestas. El viernes pasado el 911 y el 105 comenzaron a funcionar de manera articulada, lo que demuestra que cuando hay coordinación y fundamentalmente decisión política no hay limitantes.

En este marco ayer, Jorge Lagna valoró que ya se encuentre conectado el servicio del 911 a la central de monitoreo local, donde a su vez se encuentran agentes policiales abocados a la tarea de prevención y allí dejó en evidencia que hasta aquí lo que faltaba era voluntad política y no de índole técnica.

“Era algo muy simple que el 911 sonara en la Central de Monitoreo, hoy hay policías y la tecnología del 911, en donde cada llamada al 911 suena en la Central de Monitoreo y eso es una diferencia importante en cuanto a la operatividad y a la posibilidad d descubrir más rápido un hecho. Esta fue la primera decisión puntual que tomó la Mesa. Acá faltaba voluntad política, no técnica”, aseguró.

“Hicimos una reunión ampliada con todos los miembros de la fuerza y con los funcionarios que participan en el tema seguridad, también recibimos la visita de los concejales de la ciudad dándoles a conocer algunas acciones que estamos llevando adelante. La Mesa en sí es una Mesa operativa con tres patas: el intendente, el ministerio y la policía, que es la que va a tomar decisiones. Nos nutrimos de información, vimos mapas del delito o estadísticas de los últimos tiempos y apuntamos a temas puntuales y a la toma de decisiones”, dijo el Secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad.

Y agregó: “hoy se trató de los que se dicen delitos comunes pero que son los que aquejan a la mayoría de las poblaciones de este rango, vengo de Venado Tuerto y pasa lo mismo, el escruche (modalidad delictiva que consiste en el acceso a una vivienda en la que no hay gente), el robo de moto vehículos y ahora se incorporó la bicicleta por el valor que tiene y los celulares”.



ACCIONES CONCRETAS

En ese sentido y teniendo en cuenta que estos son los delitos cotidianos y que hoy preocupan a la gente, Lagna señaló que “se van a diagramar acciones de trabajo conjunto y vamos a convocar también al Ministerio Público de la Acusación para trabajar en el tema de controles de los lugares en donde, se reparan estos moto vehículos porque con esta idea del control y que sea un tratamientos desde el municipio, desde la policía y si se puede del Ministerio Público, van a derivar en encontrarnos con motos con pedido de captura, autopartes que no tienen justificación y además el municipio también puede llevar adelante controles en lo que hace a las habilitaciones de estos negocios. Pero esto no debe ser un hecho espasmódico, sino que periódicamente tengamos ese tipo de actividades para que los lugares que comercializan se sientan controlados”.



SOBRE EL NARCOMENUDEO

Sobre este tema que hoy central en los delitos que se dan en Rafaela, al ser consultado, Lagna manifestó que “las ciudades de 30.000 habitantes para arriba, tienen las mismas problemáticas y en todas está el narcomenudeo. Estamos trabajando en todos los temas, por eso la seguridad no tiene una sola pata que es la policial sino que también tiene la de la justicia”.

Además anticipó que la próxima semana habrá una reunión muy importante donde se van a convocar a representantes de la justicia.



“TODOS TENEMOS QUE

PONER LO MÁXIMO”

Así lo expresó en la conferencia de prensa el intendente Luis Castellano, quien además dijo que se está gestionando una reunión con la Justicia Regional.

“Es una reunión que está terminando de cerrar el senador Alcides Calvo, y en principio sería con la Justicia Regional, no con la Justicia Federal. Vamos a ir por partes y ahí todos tenemos que poner lo máximo que tenemos para poder coordinar acciones para combatir el delito y que los delincuentes queden presos.

Y continuó diciendo que “la idea hoy no es tirarle la responsabilidad a otro, sino trabajar espalda con espalda, porque acá el gran enemigo es la delincuencia, es el que abre casinos clandestinos, es el que vende droga, es el que roba a mano armada, todo eso es nuestro enemigo”, enfatizó Castellano.

“La diferencia está en el involucramiento del Ministerio de Seguridad”

Así lo aseveró el actual secretario de prevención en seguridad, Maximiliano Postovit, al analizar las diferencias en el modo de trabajar con el tema de la seguridad con la actual gestión.

“Que hoy el Ministerio esté participando de esta Mesa institucional permite que en tiempo real cuenten con toda la información y además da una imagen de control hacia sus mismas fuerzas. La policía ve que la controlan, incluso nosotros y eso es positivo. La diferencia está en el involucramiento del Ministerio de Seguridad”, subrayó.