"La ley de Necesidad Pública permitirá ordenar las finanzas" Locales 12 de febrero de 2020 Redacción Por El ministro de Economía, Walter Agosto, afirmó que "la provincia hoy tiene que recaudar diariamente y acumular ingresos, para después empezar a pagar sueldos. Eso limita la capacidad de afrontar otros compromisos".

El ministro de Economía, Walter Agosto, afirmó que la iniciativa del Poder Ejecutivo "es un pedido prudente y con fines específicos, destinada a normalizar las finanzas provinciales", dijo.

Además, relató que "la provincia hoy tiene que recaudar diariamente y acumular ingresos, para después empezar a pagar sueldos. Eso limita la capacidad de afrontar otros compromisos. En la práctica, estamos haciendo frente al pago de salarios, pasividades y los bienes y servicios esenciales. Es imprescindible revertir esta fragilidad fiscal para que se puedan implementar las políticas públicas que el gobierno ha planteado a los santafesinos. Una provincia como la nuestra no puede funcionar con déficit fiscal y sin financiamiento”, enfatizó Agosto, y agregó: “¿Y cómo la vamos a resolver? En el marco de lo que establece la Ley de Presupuesto para 2020 con las adecuaciones necesarias para que sea realista. Ese presupuesto tiene un déficit de $ 9 mil millones, que debe ser financiado, pero no tenemos las herramientas".

Además, el funcionario profundizó: "Debemos cubrir el déficit fiscal y atender una importante deuda exigible y para ello contar con el financiamiento respectivo. Esos instrumentos están en el proyecto de ley de Necesidad Pública que presentamos en la Legislatura y que permitirán al gobierno contar con un programa financiero ordenado".

Por otro lado, dio que "se trata de un pedido prudente y con fines específicos. Como funcionarios tenemos la responsabilidad de informar la situación financiera de la provincia y brindar la información que justifica lo que se solicita", remarcó el titular de la cartera de Economía provincial.

Por último, recordó que "el 2019 fue un año de déficit fiscal, que además se combina con deuda cuyos vencimientos operan, en algunos casos, desde mayo pasado. Y a esa deuda hay que pagarla de manera ordenada. El escenario se complica porque la provincia no contaba con un programa financiero", sostuvo Walter Agosto, e indicó: “Generalmente, cuando la Nación o las provincias tienen alguna dificultad, emiten letras, títulos o tienen préstamos en el sistema financiero. Es para lo que estamos requiriendo autorización legislativa».

A modo de cierre, dijo que "se necesita financiamiento para hacer frente a la deuda de corto plazo, con contratistas de obra, proveedores y prestadores de servicios», sostuvo Agosto, y finalizó: «Independientemente de las visiones que gobierno y oposición puedan tener sobre la política fiscal, el desequilibrio fiscal y la necesidad de financiarlo son innegables", finalizó.