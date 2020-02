SUARDI. - Las Áreas de Cultura y Educación, de Acción Social y de la Mujer, pertenecientes a la Municipalidad local , invita a todas las mujeres de la comunidad a participar de la Muestra Fotográfica “¿Qué es para ti ser mujer?”.

La propuesta consiste en pensar "¿Qué es para ti ser mujer?" y plasmarlo en una fotografía. Paso siguiente, deberán enviar esa foto a la casilla de correo: [email protected], con fecha límite hasta el día viernes 28/2. Las fotografías se exhibirán durante el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), en Casa de Mareilí.



ESTRENO DE “CINE A LA REPOSERA”

El Área de Cultura y Educación de la Municipalidad continúa diagramando actividades para vivir el verano 2020 en la ciudad. En ésta ocasión la Propuesta es “Cine a la Reposera”.

La misma consta de 3 miércoles continuos del mes de febrero, en los cuales se proyectarán películas aptas para todo público, con el objetivo de disfrutar una cálida noche con amigos y en familia.



A continuación, la programación completa del “Cine a la Reposera”:



- 12/02: “La Vida Secreta de tus Mascotas 2” – 20:00 hs – Plaza de la Mujer "Norma Babbini de Marcó"



- 19/02: “Toy Story 4” – 20:00 hs – SUM del Ferrocarril



- 26/02: “El Rey León” – 20:00 hs – “Paseo de la Fuente” Plaza San Martín



La recomendación del municipio es ¡Trae tu reposera o tu sillón, el mate y algo para comer!







SEMINARIOS CULTURALES 2020



“No Dejes de Pintar”, a cargo de Ana Rodríguez



En el taller se trabaja con distintas técnicas y materiales fomentando el área creativa de los niños.



La creatividad es la forma de expresarse uno mismo, usando la originalidad y la imaginación.



Día y horario: Miércoles (16:00 a 18:00 hs)



Lugar: SUM del Ferrocarril



Coordina: Área de Cultura y Educación







RECOMENDACIONES ANTE EVENTUALES CORTES DE ENERGÍA



La falta de energía pone en peligro la seguridad de aquellos alimentos que requieren, para su conservación, de la cadena de frío.



Recomendaciones:



1. Abrir lo menos posible la heladera.



2. Revisar que el cerramiento de la heladera (burlete) esté en buenas condiciones, ya que su deterioro contribuye a la pérdida de frío.



3. Limitar la compra de alimentos perecederos que necesiten ser refrigerados.



4. Tratar de reemplazar los alimentos perecederos por otros no perecederos (por ejemplo, usar leche en polvo en vez de leche fluida).



5. Extremar cuidados con el consumo de todo tipo de carne (vaca, pollo, pescado). Hay que cocinarlas muy bien y en forma completa. Si la carne perdió la cadena de frío desecharla, aunque conserve su color y olor (la proliferación de bacterias se produce antes de que esas características se modifiquen).



6. Los alimentos conservados en el “freezer” deben revisarse antes de su consumo. Si se observa descongelamiento (cajas mojadas, ablandamiento, presencia de cristales de hielo), consumir los productos en el momento. Nunca se debe volver a congelar algo que ya se descongeló.



7. Ante la duda, evitar el consumo de los alimentos que hayan permanecido más de dos horas por encima de la temperatura de conservación recomendada.





RECOMENDACIONES PARA PREVENIR DENGUE, CHIKUNGUÑA Y ZICA



La Municipalidad difunde recomendaciones para la Prevención de Dengue, Chikunnguña y Zica. Estas tres enfermedades virales se transmiten a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypti, los cuales se crían en recipientes con agua clara. Evitemos criaderos dentro de nuestras viviendas.



Que la vivienda sea saludable es responsabilidad de cada uno. Para que nuestra casa no se transforme en un criadero de estos mosquitos, hay que poner en práctica pequeñas acciones:



- Tapar tanques y depósitos de agua

- Mantener patios limpios y desmalazados

- Tirar latas, botellas y neumáticos en desuso

- Colocar boca abajo baldes

- Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros, cepillando bien sus bordes

- Eliminar el agua de platos y portamacetas

- Utilizar repelente y ropa de manga larga en espacios al aire libre

- En los floreros remplazar el agua por arena húmeda



Ante la aparición de síntomas como:



- Fiebre

- Dolores articulares, musculares y/o detrás de los ojos

- Náuseas o vómitos

- Manchas en la piel

- Sangrado de encías



No automedicarse



Concurrir de inmediato al médico



Recordemos que la aplicación de insecticidas solamente reduce el número de mosquitos adultos, no elimina al 100% de este vector, por lo tanto lo más efectivo es eliminar los criaderos.



VISITÁ LA TIENDITA DE MAREILÍ



El Área de Cultura y Educación de la Municipalidad de Suardi invita a los todos los vecinos a visitar la ‘’Tiendita’’, ubicada en Casa de Mareilí (Rivadavia 343).

La Tiendita de Mareilí se pensó doblemente como un espacio para que los productores culturales tengan la posibilidad de ofrecer sus creaciones a toda la comunidad, como así también para posibilitar a los vecinos el acceso, a la hora de hacer regalos, a productos originales de Suardi.







