La empresa Vicentín presentó el concurso preventivo de acreedores

La agroexportadora Vicentín pidió ayer la apertura del concurso preventivo de crisis a dos meses de haber declarado el default por una deuda cercana a los U$S 1.350 millones y así evitar la quiebra, solicitada en la Justicia por uno de sus acreedores en los últimos días. Lo hizo ante el juzgado de primera instancia distrito Nº 4 en lo Civil y Comercial segunda nominación de la ciudad de Reconquista, la ciudad santafesina donde el holding nació y en la cual tiene una fuerte presencia tanto en la vida económica como política y social.

En un comunicado, la compañía reiteró que "perseguirá sin descanso, aún en este contexto, sus objetivos prioritarios de defender sus fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial, y concretar una reestructuración de sus pasivos en condiciones y términos que sean mutuamente fructíferos para acreedores y para la empresa". Insiste así con su idea de lograr un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), algo que no le impide la presentación del concurso.

Frente a esta situación, la Bolsa de Comercio de Rosario decidió suspender a Vicentín para operar en el Mercado Físico de Granos, un tema que fue resuelto ayer por la mesa ejecutiva de la entidad. Poco antes de eso, el titular de la BCR, Daniel Nasini, señaló que "el reglamento de operadores del Mercado Físico de Granos de la BCR establece expresamente en su artículo 10º que la presentación en concurso preventivo de una firma operadora implica la suspensión de la misma para operar en la Bolsa hasta tanto se logre la homologación del acuerdo de acreedores".

Ante la envergadura del concurso, los representantes legales de empresas damnificadas por Vicentín reclamaron a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que el mismo no se lleve adelante en Reconquista donde los propietarios de la empresa tienen estrechos vínculos con distintos referentes políticos y sociales y que se tramite en Rosario, donde tienen sede la mayoría de los acreedores, según difundió el portal Valor Soja, según cuenta el Diario Uno de Santa Fe.

Por ahora, el juez en lo civil y comercial Fabián Silvano Lorenzini, a cargo del juzgado donde recayó la presentación, es quien llevará adelante el proceso.