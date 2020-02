Los resultados de 2019 Deportes 12 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Final principal (primera parte): 1º N. Valentini - H. Valentini, a 76,846 Km/h; 2º J. Lovera - M. Zbrun; 3º H. Merke - J. Merke; 4º G. Zbrun - Costamagna; 5º M. García - M. García; 6º A. Valsagna - Ema Valsagna; 7º Filippi - Gorgerino; 8º Mattioli - M. Ferrero; 9º Audino - Bogetto; 10º Bosio - Bonafede; 11º L. Giraudo - L. Collino; 12º G. García (solo); 13º Franco - Mansilla; no clasificaron Molardo - G. Viano; sin vueltas E. Valentini - A. Ferrero y C. Yori - A. Yori.

Final principal (segunda parte): 1º G. Zbrun - Costamagna, a 79,173 Km/h; 2º N. Valentini - H. Valentini; 3º H. Merke - J. Merke; 4º J. Lovera - M. Zbrun; 5º Filippi - Gorgerino; 6º G. García (solo); 7º A. Valsagna - Ema Valsagna; 8º Mattioli - M. Ferrero; 9º Bosio - Bonafede; 10º M. García - M. García; 11º L. Giraudo - L. Collino; 12º Franco - Mansilla; 13º Audino - Bogetto; no largaron Molardo - G. Viano; C. Yori - A. Yori y E. Valentini - A. Ferrero.