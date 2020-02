Cáceres y Scwindt, más cerca de ser diputados Nacionales 12 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA).- La Cámara Nacional Electoral confirmó ayer los fallos en primera instancia que habían determinado que la Adriana Cáceres y Liliana Schwindt accedieran por corrimiento a las bancas a las que renunciaron Guillermo Montenegro y Felipe Solá, respectivamente, quienes tenían mandato de diputados nacionales hasta 2021.

Con las firmas de Alberto Dalla Via, Guillermo Antelo y Santiago Corcuera, el tribunal electoral resolvió que el argumento de retroactividad por paridad de género no era procedente y por ende rechazó las apelaciones que habían efectuado Marcelo del Sol, que reclamaba la banca de Cambiemos, y Marcelo "Oso" Díaz, que aspiraba a completar el mandato que dejaba trunco Solá con su renuncia para asumir como canciller.

Cáceres, que pertenece al macrismo puro que se referencia en el ex presidente y en Patricia Bullrich, se ubicaba en el decimosexto lugar de la lista del 2017 de Cambiemos que en aquella elección obtuvo 15 bancas. Completará el mandato de Montenegro, que renunció a la banca para asumir como intendente de Mar del Plata.

Del Sol, cercano al titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, se ubicaba en el puesto 17, pero argumentaba que la ley de paridad de género le daba derecho a ingresar al Congreso ya que el renunciante, Montenegro, es masculino.

Del mismo modo, Díaz y el partido GEN al que pertenece invocaba la paridad de género como fundamento para apuntalar su postura y quedarse con la banca a la que renunció Solá, que asumió como canciller.

Sin embargo, la Justicia recordó en sus respectivos fallos que la ley de paridad de género no estaba vigente al momento en que se desarrollaron aquellos comicios del 2017 y además interpretó que en todo caso el espíritu de la paridad es que se equilibrara la composición entre hombres y mujeres, partiendo del hecho que la proporción de representantes femeninos sigue siendo menor.