Tras muerte de niños wichis, buscan mejorar la asistencia Nacionales 12 de febrero de 2020 Redacción Por El Gobierno estudia modificaciones para que la ayuda alimentaria sea eficiente en pueblos originarios.

BUENOS AIRES, 12 (NA).- El Gobierno estudia modificaciones para que la ayuda alimentaria se implemente de manera eficiente en las comunidades de pueblos originarios. La iniciativa fue confirmada por la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, quien puso a modo de ejemplo que en el distrito salteño de Santa Victoria Este "hay sólo dos almacenes con posnet".

En ese sentido, la funcionaria nacional señaló que tanto su área como el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) "trabajan para garantizar la llegada de la ayuda alimentaria de otra manera de lo que hace la tarjeta".

En declaraciones radiales, la dirigente oficialista indicó que se está evaluando la "entrega de módulos" o que los beneficiarios puedan "cobrar el monto de la tarjeta junto con la Asignación Universal por Hijo", ya que las comunidades originarias se suelen organizar para ir a los lugares de cobro todos juntos el día en que se acreditan los distintos planes del Gobierno. "Buscamos alternativas para reemplazar a la tarjeta alimentaria en las comunidades originarias", remarcó.

La tarjeta Alimentar tiene como una de las bases de implementación la imposibilidad de que los beneficiarios puedan cobrar el dinero en efectivo: sólo puede usarse para la compra de alimentos y a través del uso del plástico.

La iniciativa se da en medio de la trágica situación que enfrenta la comunidad wichí, principalmente en Salta: en lo que va del año ya murieron siete miembros de ese pueblo por desnutrición.



POLEMICAS DECLARACIONES

La ministra de Salud salteña, Josefina Medrano, consideró que "no es de hoy que los chicos mueren en esta época del año", en referencia al fallecimiento de al menos siete niños de la comunidad wichí a causa de desnutrición en esa provincia del norte argentino.

En este sentido, con relación a un octavo caso de similares características reportado en las últimas horas, Medrano indicó que, en realidad, "corresponde a un chico de siete meses que muere por muerte súbita, no está relacionado con la desnutrición, ni con la etnia, ni con el agua, ni con ninguno de los factores que están concurriendo en el norte de la provincia".

"No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año, hace muchos años que sucede esto en la provincia", sostuvo la funcionaria, en declaraciones a radio Futurock. "Ésta es una realidad que el que vive en Salta y el que conoce el terreno y viene trabajando en la salud pública sabe que esto pasa hace mucho tiempo (...) El que conoce la situación del norte de Salta y de estos pueblos, sobre todo en la etnia wichí esto parece una historia repetida de hace mucho tiempo", planteó.

Las muertes de menores de edad ocurridas durante este verano por causas relacionadas con la desnutrición o la falta de agua potable llevaron al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a declarar la emergencia sociosanitaria en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín.



TINELLI SE OFRECIÓ

A VIAJAR A SALTA

El conductor televisivo e integrante del Consejo Federal de Lucha Contra el Hambre, Marcelo Tinelli, reclamó "urgentes recursos para las comunidades wichis" y se ofreció a viajar a Salta para colaborar con la situación. "Por favor, hagan algo, porque los chicos se siguen muriendo. Ayer fue el octavo por desnutrición, fundamentalmente por tomar agua en mal estado. Urgentes recursos para las comunidades wichi de la zona y lograr las perforaciones para conseguir el agua potable", aseguró Tinelli, al compartir en su cuenta de Twitter la noticia sobre Salta.

Luego de que sus expresiones generan algunas críticas en las redes sociales, ya que usuarios le recordaron que él integra el Consejo contra el Hambre, el conductor sostuvo: "Bienvenidas las críticas, si todo suma para solucionar el problema. Todos podemos colaborar, salir de nuestra zona de confort y combatir las desigualdades. Voy a ayudar en todo lo que necesiten las comunidades wichis".