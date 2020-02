"Nuestro hijo no hizo nada, y se comprobó" Policiales 12 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El padre de uno de los rugbiers acusado de participar en el crimen de Fernando Báez Sosa que fue liberado el pasado lunes, dijo que su hijo (Juan Pedro Guarino) "no está bien", "está desorientado", y que "no hizo nada y por suerte se comprobó".

En la puerta del country en el que viven en el partido bonaerense de Zárate, el padre y la madre de Guarino hablaron con la prensa, y expresaron "siempre creímos en su palabra. Sabíamos que nuestro hijo es inocente".

"Nunca imaginamos que iba a suceder esto. Nosotros estábamos tranquilos desde el primer momento de que él era inocente, creímos siempre en su palabra", dijo la madre del acusado.

Y agregó "no nos tomó por sorpresa. Todas las pericias y todo lo que iba sucediendo lo iban desvinculando de la situación y nos fueron dando paz a nosotros".

En tanto, el padre del joven, señaló que "todo esto es muy doloroso. Nosotros tenemos a nuestro hijo acá y nos sentimos mal por los padres de Fernando, pero no hicimos nada. Juan Pedro no hizo nada, y por suerte se comprobó".

Antes de terminar el diálogo con la prensa, el hombre dijo "para nosotros es terrorífico tener un hijo preso siendo inocente. Pero también creemos en la Justicia, y si la Justicia lo requería estaba bien".