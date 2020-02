Buscará dar vuelta la historia Deportes 12 de febrero de 2020 Redacción Por COPA LIBERTADORES

FOTO ARCHIVO A LEVANTAR. / Atlético Tucumán debe remontar un 0-2 vs The Strongest de Bolivia.

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 12 febrero (NA) -- Con la dura tarea de remontar un 2 a 0 en contra, Atlético Tucumán irá hoy por la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores cuando reciba a The Strongest de Bolivia por el partido de vuelta de la fase 2.

El partido comenzará a las 21:30 en el estadio "Monumental José Fierro" de la capital tucumana, con el arbitraje del brasileño Raphael Claus y televisación de Fox Sports.

El conjunto tucumano deberá remontar un 2 a 0 adverso y evitar además que The Strongest marque algún gol, algo que podría complicar la clasificación.

En caso de terminar el "decano" ganador por el mismo resultado que en la ida, todo se definirá con remates desde el punto del penal.

De poder sortear esta llave, Atlético Tucumán se mediría con el ganador de la serie entre Independiente de Medellín y Deportivo Táchira de Venezuela, pero los colombianos ya tienen una amplia ventaja, dado que en la ida golearon 4 a 0.

El objetivo final de esta fase preliminar es poder acceder a la zona de grupos, en donde tendría como rivales a Boca, Caracas FC y Libertad de Paraguay en la zona H.

Para este partido a Ricardo Zielinski se le complicó la conformación del once titular, dado que no podrá contar con Fabián Monzón, por una contractura en el recto anterior, y tampoco con Nicolás Aguirre, ya que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el partido ante Defensa y Justica.

The Strongest no anda bien en el torneo boliviano y la continuidad del entrenador Mauricio Soria está siendo cuestionada, por lo que la carrera en la Copa Libertadores es la tabla de salvación del conductor táctico. .

El "decano" tampoco arrancó del todo bien en la Superliga en este año, ya que sólo sumó dos puntos en las tres presentaciones realizadas, y viene de perder ante Boca, en La Bombonera, por 2-0.



Las probables formaciones:



At.Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Guillermo Ortiz, Yonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Augusto Lotti o Leonardo Heredia; Javier Toledo y Cristian Díaz. DT: Ricardo Zielinski.



The Strongest: Daniel Vaca; Gonzalo Godoy, Gabriel Valverde, Gonzalo Castillo y Saúl Torres; Diego Wayar, Raúl Castro o Carlos Añez, Jair Reinoso o Ramiro Vaca y Marvin Bejarano; Harold Reina y Rolando Blackburn. DT: Mauricio Soria.