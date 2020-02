La primera foto de Cristina con su hija

BUENOS AIRES, 12 (NA).- Antes de emprender el regreso hacia la Argentina, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, publicó ayer por primera vez una foto con su hija Florencia en la ciudad cubana de La Habana, en donde la joven está realizando un tratamiento médico desde hace un año.

"Despidiéndome de @florenciakf antes de volver a Buenos Aires", escribió la ex presidenta en la red social Instagram, en la que publicó la imagen junto a la cineasta. La joven de 29 años se encuentra en la isla caribeña desde febrero de 2019, cuando viajó para participar de un seminario de guión de cine y, por problemas de salud, nunca regresó a la Argentina.

"La salud de mi hija fue devastada, no puede permanecer sentada ni de pie", precisó la líder de Unidad Ciudadana en marzo del año pasado a través de un video difundido en las redes sociales antes de viajar por primera vez a Cuba y acusando a la "persecución judicial" de los malestares de la cineasta.

De acuerdo al diagnóstico que difundió la propia Cristina Kirchner, su hija estaba afectada por "trastorno de estrés postraumático; síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizantede etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".

A lo largo del año que Florencia Kirchner lleva en Cuba, la ex mandataria viajó nueve veces y nunca se había referido al tema, hasta que el sábado pasado participó de la Feria del Libro de La Habana y señaló que "está muchísimo mejor".

"Quiero personalmente agradecer al Gobierno de Cuba y a los médicos. Como madre tuve la experiencia fantástica de que fuera diagnosticada adecuadamente y hoy la verdad es que está muchísimo mejor", manifestó la vicepresidenta.

En el marco de la presentación de su libro "Sinceramente" en la isla caribeña, Cristina Kirchner aseguró que "en la Argentina el lawfare tuvo un componente mafioso: ir contra la familia".

"Esto se tradujo en la persecución a mis hijos pero especialmente a Florencia, tal vez por verla vulnerable, tal vez porque advirtieron en mi vida cotidiana era un lugar muy especial para mí", sostuvo la ex mandataria.

La vicepresidenta tiene previsto arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" este miércoles, tras haber pasado cinco días en Cuba.