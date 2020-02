En la reunión paritaria no hubo ofrecimientos Nacionales 11 de febrero de 2020 Redacción Por NEGOCIACIONES CON DOCENTES BONAERENSES

LA PLATA, 11 (NA). - El Gobierno bonaerense y gremios docentes dieron ayer inicio formal a la paritaria salarial, en el marco de un encuentro del que participó el gobernador Axel Kicillof y que los sindicatos calificaron de "positivo", aunque no hubo un ofrecimiento puntual.

En un gesto de acercamiento con los representantes gremiales, el mandatario llegó sobre el final a la reunión y expuso allí su compromiso en la búsqueda de alcanzar una "educación de calidad" y mejorar las condiciones laborales.

Por parte del Gobierno participaron la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el titular de Hacienda y Finanzas, Pablo López; la directora general de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila; y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

"Fue un contacto inicial en el cual escuchamos las demandas principales. Las mismas incluyen además de lo salarial, la realización de mesas técnicas para tratar nuevos ingresos y contratos por ley de emergencia", comentó Ruiz Malec.

La directora general de Cultura y Educación consideró que "es un camino de diálogo para llegar a un esquema que posibilite la recomposición salarial de los docentes teniendo en cuenta la sostenibilidad de la provincia".

El jefe de Hacienda y Finanzas trazó un diagnóstico de la delicada y compleja situación financiera de la Provincia, y recalcó que: "No solo tenemos el problema de la deuda en moneda extranjera, que representa el 84% del total y por eso se decidió avanzar en una reestructuración, sino que también hay una caída de la recaudación tributaria, lo cual dificulta el panorama económico provincial".

Tras la reunión realizada en el SUM de la Gobernación, el gremialista Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, evaluó como "positivo" el encuentro y aseguró que "se pudieron plantear todas las exigencias" vinculadas no sólo con lo salarial sino con temas de infraestructura, de escalafón y carrera docente.

En esa línea, Mirta Petrocini, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, dijo: "Pudimos explayarnos sobre todos los temas" y sostuvo que el Gobierno "escuchó nuestro pedido sobre el retroactivo".