“Falta un montón, queremos seguir mejorando”, señaló el goleador Protti

Ganó Atlético de Rafaela y sigue expectante en las posiciones de la zona B de la Primera Nacional. A un pasito nomás del reducido. Tuvo el comienzo que deseaba en esta reanudación. Se quedó con los tres puntos en Alberdi, estirando así la racha a siete sin derrotas en casa (5G, 2E), no recibió goles y mostró signos de crecimiento. La tendencia con la cual se había terminado 2019 se mantiene. Los de Otta van en ascenso.

El que sigue derechito es Ijiel Protti. El incansable y provocador delantero que con su tanto ante el ‘Tricolor’ –marcó el segundo, el primero fue de Acosta, ahora llegó a seis con la casaca de la ‘Crema’.

“Gracias a dios siguen los goles (risas). Es mi forma de ayudar al equipo, yo primero trato de matarme para recuperar la pelota y, después, si se puede con goles, mucho mejor”, destacó Protti (25 años). Luego añadió: “Tuve situaciones, eso es realmente lo más importante, no dejé de insistir y gracias a dios tuve el premio sobre el final”.



- ¿Cuáles son las primeras sensaciones tras la victoria?



- Estamos muy contentos con el triunfo, sobre todo con el arco en cero que era algo que esperábamos, algo que queríamos mejorar en la pretemporada. Abrimos el partido rápido, fue clave eso porque ellos son un equipo duro atrás, que se cierran bien con las líneas muy juntas pero pudimos doblegar eso, pudimos hacer cosas interesantes pero falta un montón, queremos seguir mejorando, seguir haciéndonos fuertes en casa que es lo que nos permite mantenernos ahí arriba.



- Se extiende la racha en casa y crece la confianza de todos.



- Sin dudas que es algo muy importante, que tenemos que mantener, pero saldremos a buscar puntos de visitantes que nos acomoden más arriba. Estamos enfocados en lo nuestro y en seguir mejorando.



- Se te nota súper enchufado todos los partidos...



- Cuando uno se siente cómodo, cuando está conforme en la ciudad, en el club, con el grupo, con la confianza del cuerpo técnico y dirigentes es mucho más fácil, así me encuentro yo y espero seguir de esta manera.



- Lo terminan ganando bien al partido, por un momento se complicó.



- La cancha estaba un poco con el pasto alto, la humedad, embarrado, el clima, pero lo pudimos sacar adelante, el equipo creo que estuvo muy parejo en todas las líneas, por momentos encontramos el juego que nos favorece y por eso nos llevamos el triunfo.



- El sábado van a Tigre, rival directo.



Un rival muy difícil como lo son todos, sobre todo cuando tenemos que salir de casa, ya tendremos tiempo para analizar a Tigre con sus virtudes y defectos pero debemos estar enfocados en nosotros que queremos seguir siendo protagonistas.