La advertencia de Patricia Bullrich

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, advirtió que las diferencias entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires en cuanto a seguridad pueden "facilitar el accionar de la delincuencia".

Tras conocerse diferencias entre la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni, por el manejo de las fuerzas federales en la Provincia, la ex funcionaria consideró que una falta de coordinación entre los dos ámbitos hace "mucho más difícil" una política de seguridad en lo que consideró que se trata de "una sola zona" entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

"La delincuencia entiende los códigos y puede considerar que se facilita su accionar. Siempre es bueno la coordinación, el trabajo en equipo y que no haya una pelea", sostuvo la ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri.

En tanto, a la hora de opinar sobre la gestión de ambos funcionarios, consideró que "en temas puntuales hay una mayor claridad" de Berni.

Bullrich cargó contra la política de seguridad del Gobierno, al señalar que con la derogación de protocolos que había implementado en su gestión se generó "más incertidumbres y menos certezas".

De esa manera, criticó la derogación de los protocolos en torno al uso de armas de fuego, la posibilidad de portar pistolas eléctricas Taser, el Servicio Cívico Voluntario y el programa para pedir DNI en los trenes.

Para la ex ministra, con esa medida "se influye negativamente sobre los actores de seguridad, porque la misma delincuencia se siente más liberada".