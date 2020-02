Una durísima carta de Berni a Frederic Nacionales 11 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Un nuevo capítulo de la pelea entre la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y su par de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se abrió ayer con la difusión de una dura carta que el bonaerense le envió para reclamar el retiro de las fuerzas federales de su territorio.

Además, en una extensa misiva, el ministro de Axel Kicillof acusó a Frederic de responder a sus reclamos "con burocracia" y volvió a marcar las diferencias que mantienen a la hora de elegir formas para combatir el delito.

"La presencia de las fuerzas federales en esta jurisdicción sin una conducción clara no solo resulta estéril, sino que agrava y complejiza la operatividad diaria de los elementos policiales provinciales, poniendo en situación de detrimento a la Provincia que concentra más del 40% de la población del país", se quejó el ministro bonaerense.

Por esa razón, pidió que "sean retiradas del territorio de la Provincia de Buenos Aires, las fuerzas policiales y de seguridad federal que no se encuentren cumpliendo tareas que atañen exclusivamente a lo que respeta al orden y competencia federal".

"Ante la escalada delictiva que sufre esta provincia en los últimos meses, la única respuesta recibida hasta ahora es más burocracia", señaló Berni en una carta con fecha del 5 de febrero, que se conoció ayer.

El ministro de Seguridad bonaerense se refirió al encuentro que mantuvo con Frederic el mes pasado, cuando acordaron la puesta en marcha de un Comando Unificado para articular el trabajo de las fuerzas federales en Buenos Aires.

"Al día de la fecha no hemos contado con la información de las fuerzas policiales y de seguridad federal presentes en esta Provincia y que deberían coordinar con este Ministerio las necesidades operativas de despliegue y respuesta a la problemática actual que en la materia aqueja a los bonaerenses", cuestionó Berni.