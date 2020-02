"Hay muchos panqueques" Nacionales 11 de febrero de 2020 Redacción Por JULIO DE VIDO

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido volvió a cuestionar ayer la postura del presidente Alberto Fernández sobre que no hay "presos políticos" en la Argentina, y afirmó que hay "muchos panqueques" en la Casa Rosada.

"No puede haber tanto panquequismo, y me parece que estos panqueques nos quieren explicar qué es un preso político. La verdad que una vergüenza", se quejó De Vido.

Si bien criticó la postura del Presidente, apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como así también contra el canciller Felipe Solá.

"Hemos sido muy maltratados por el fuero federal, perseguidos, por la famosa doctrina Irurzun, que fue permitida e impulsada por el anterior Presidente de la Nación (Mauricio Macri), que quería a De Vido preso. Me transformé en un emblema a perseguir para disciplinar y demostrar que hay revancha cuando se defienden los intereses soberanos argentinos", expresó el ex funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Resaltó que está detenido "por haber firmado un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), por el manejo de una fundación".

"El rector que firmó conmigo el acuerdo prácticamente no tuvo imputaciones. Cosas que pasan. Somos claramente presos políticos, y no es una cuestión menor. Sí existe, hubo una persecución política orquestada desde la Justicia por orden del Poder Ejecutivo al mando de ese entonces de Mauricio Macri", agregó De Vido.

