"Cuadernos": quedó sin efecto orden de detención de Cristina

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La Cámara Federal de Casación Penal anuló ayer el pedido de prisión preventiva de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa de los "Cuadernos" por supuestas irregularidades en la obra pública durante su gestión.

La decisión de la Sala I del máximo tribunal penal del país dejó sin efecto el pedido de detención que había hecho en esa causa el fallecido magistrado Claudio Bonadio, por considerar a la presidenta del Senado como jefa de una asociación ilícita.

Con la caída de esta orden, ya no pesan pedidos de detención sobre la vicepresidenta, que por estas horas se encuentra de viaje en Cuba.

Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña consideraron que no existen riesgos procesales que justifiquen una medida de esas características contra la ex presidenta, como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Antes de la causa "Cuadernos", habían caído las órdenes de detención en su contra que también había dictado Bonadio en la investigación por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y la cartelizacón de la obra pública.

De todas formas, siguen vigentes los procesamientos en su contra en distintas causas judiciales abiertas.

Bonadio había procesado con prisión preventiva a Cristina Kirchner en setiembre de 2018 -un mes después de que el caso saliera a la luz a partir de los cuadernos que escribió el remisero Oscar Centeno- y esa decisión había sido ratificada por la Cámara Federal en diciembre pasado.

El fallo que se conoció ayer de Casación Penal respondió a un pedido del abogado defensor de la ex mandataria, Carlos Beraldi, que había argumentado que no existía ningún riesgo para la investigación.