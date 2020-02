Schwartzman no pudo con Garín

Se quedó con las ganas de sumar el cuarto título de su carrera Diego Schwartzman. El Peque perdió el domingo en la final del ATP 250 de Córdoba ante el chileno Cristian Garín, que levantó una desventaja de un set en contra y terminó imponiéndose por 2-6, 6-4 y 6-0 en un duro partido que duró dos horas y cinco minutos.

A puro quiebre arrancó la final en la cancha principal del Estadio Mario Alberto Kempes. El porteño, 14° del ranking y máximo favorito, consiguió un break en el primer game y se adelantó 1-0. El chileno respondió inmediatamente e igualó el marcador 1-1. Pero con el aliento de la gente, el Peque se agrandó, hilvanó dos quiebres consecutivos para adelantarse 5-2 y luego cerró el set con su servicio. En el segundo parcial, el juego se emparejó y el partido se transformó en una batalla mental, que terminó ganando Garín. Porque el número 31 del ranking aguantó la presión por estar abajo en el resultado y sacó ventaja 4-2, al quebrar en un game caliente en el que discutió por un fallo del umpire con el argentino.

Schwartzman intentó levantar a la gente para hacer valer la localía y pudo recuperar el break, justo cuando Garín sacaba para el set, y acercarse 4-5 en el marcador. Pero el chileno no acusó el golpe, le quebró el saque otra vez en el juego siguiente y llevó la definición a un tercer capítulo. En el set decisivo, Garín -campeón el año pasado en Houston y Munich, sus dos únicos títulos- arrancó en ventaja. Se quedó con dos largos games de saque de Schwartzman y sumó dos quiebres consecutivos para adelantarse 4-0. Muy sólido con su derecha y muy concentrado, Garín dominó en ese último set a un Schwartzman que se fue desmoronando y no encontró la forma de volver a meterse en el partido.

A pesar de la decepción por la final perdida, el Peque tuvo una buena semana en Córdoba y sumó valiosos puntos, que le permiten ilusionarse con meterse en el top 10 en un futuro cercano. Por ahora seguirá 14° con 2.325 puntos. Pero podría dar un buen salto en el ATP de Buenos Aires, que disputará desde esta semana. Aunque para lograr ese objetivo de meterse entre los diez mejores debería gritar campeón -llegaría así a 2.425- y aún así no dependería de sí mismo.