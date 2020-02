A soñar en grande Deportes 11 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA EL MEJOR. Pese a la dura derrota ante Brasil, el Sub 23 nacional se dio el gusto de gritar campeón.

El Preolímpico Sudamericano llegó a su fin y el combinado Nacional Sub 23, se trajo la clasificación para los juegos de Tokio y el título de Campeón que tanto escasea por calle Viamonte.

La actuación del equipo que dirige Fernando Batista, no pudo ser perfecta; Brasil (siempre Brasil), le quitó el invicto en la jornada del último domingo y también alcanzó esa meta, dejando sin nada a los uruguayos que estarán ausentes en la cita Olímpica de julio, ese traspié, doloroso por cierto, no empañará el buen trabajo en líneas generales de los jóvenes convocados por un entrenador, que desde fines de 2018, viene articulando con austeridad y bajo perfil, un proyecto sólido, que quedó a resguardo de las mezquindades de muchos clubes, que amparándose en el reglamento de FIFA, no cedieron a los jugadores con los cuales, el entrenador, quería participar de este torneo jugado en Colombia.

Batista pudo llegar a las finales de los últimos torneos, con buenas críticas por su versatilidad ante las mencionadas contingencias y una empatía destacable para con esta generación de jugadores.

El equipo Sub 20, que fue segundo en el Sudamericano de Chile, detrás de Ecuador, tuvo el premio de meterse en una nueva edición del Mundial que meses después, se jugará en Polonia. También se coronó Campeón del Panamericano jugado en Lima, halago que no conocía desde los juegos de Santo Domingo en 2003 y ahora, nuevamente, se subió a lo más alto del podio, para viajar a Japón, sin la necesidad de resultados ajenos. Qué no parezca poco, en medio del escepticismo y las barreras de nuestro medio.



¿PODRA BATISTA ARMAR UN SUPER

EQUIPO PARA VIAJAR A TOKIO?

Dentro de los Sub 23, el más seductor, sin dudas, es el nombre de Lautaro Martínez. El Toro, a los 22 años, se convirtió en referente del Inter. Tras la salida de Mauro Icardi rumbo al PSG pasó a ser titular indiscutido para Antonio Conte. Además, es una de las debilidades de Lionel Scaloni, entrenador de la mayor.

Aunque viajó a Ámsterdam y dialogó con Marc Overmars (el ex jugador de la selección de Holanda es uno de los principales mandatarios del Ajax), el Bocha tampoco pudo contar con Lisandro Martínez. El ex Defensa y Justicia viene acumulando interesantes actuaciones tanto en la zona media como en el fondo del conjunto holandés.

El director técnico también hizo escala en Barcelona, antes de dar a conocer la nómina. En Catalunya recibió otro revés: Rufete le negó la posibilidad de tener entre sus filas al Monito Vargas. El ex Vélez brilla en la actual Europa League, con 5 tantos en 9 presentaciones (su equipo está en 16avos de final -chocarán ante Wolverhampton de Inglaterra-).

En la defensa también aparece otro nombre utilizado por Lionel Scaloni durante la pasada Copa América: Juan Foyth. El ex Estudiantes de La Plata puede aportar seguridad tanto en el lateral derecho como en la zaga central.

Otro futbolista que podría haber dado un salto de calidad en el mediocampo es Exequiel Palacios, quien brilló en River y acaba de ser adquirido por el Bayern Leverkusen.

Como si fuesen pocas las opciones para Batista (siempre y cuando consiga los permisos pertinentes - los clubes no tienen la obligación de ceder a los jugadores a los Juegos Olímpicos.-), dentro de los talentos que se encuentran en el exterior también aparecen los nombres de Ezequiel Barco (Atlanta United), Ezequiel Ponce (Spartak de Moscú), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Cristian Romero (su pase es de Juventus pero se encuentra a préstamo en Genoa), Santiago Ascacibar (Hertha Berlín), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolás Domínguez (Bologna) y Nicolás González (Stuttgart)..

Cabe destacar que esta competición permite que dentro de su nómina de futbolistas aparezcan 3 mayores, lo que podría dar un salto de calidad aún mayor. Por ejemplo, en la obtención de la medalla de oro en Atenas 2004, Marcelo Bielsa viajó con Roberto Ayala, Gabriel Heinze y Cristian Kily González; mientras que en Beijing 2008 el Checho Batista apostó por Juan Román Riquelme, Javier Mascherano y Nicolás Pareja.

A falta de una plaza para Sudamérica y las dos de Concacaf, en los Juegos Olímpicos participarán las selecciones de Japón, Alemania, España, Francia, Nueva Zelanda, Costa de Marfil, Egipto, Sudáfrica, Arabia Saudita, Australia y Corea del Sur.

Este informe alentador sobre los refuerzos a los que podría acceder el técnico argentino, para elevar así el listón competitivo, no conlleva necesariamente, las certezas sobre las decisiones que tomarán en su momento, lo equipos dueños de los derechos federativos.

No cuesta nada soñar con esas aprobaciones, que permitan objetivamente, ser optimistas en una competencia, en la cual, generalmente, las grandes potencias no presentan sus figuras más encumbradas; en ese sentido, no hay que quitar del análisis, la nutrida agenda de torneos internacionales que se disputaran antes de los Juegos Olímpicos y que demandarían las convocatorias de muchos jugadores, hasta 23 años, que ya participan de los combinados de mayores.

La Copa América que se jugará en nuestro país y en Colombia, demandará de algunos nombres en común y en Europa, se presentará un nuevo capítulo de la Eurocopa, que tendrá como sede 12 ciudades de diferentes países del viejo continente, con el mismo panorama de citaciones.

Ahora un poco de descanso para Fernando Batista y a peregrinar por el mundo, buscando las mejores respuestas que permitan el armado de un gran equipo, que compita por el Oro Olímpico.