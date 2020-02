"Veremos para qué estamos", dijo el Flaco Castro Deportes 11 de febrero de 2020 Por Mario Cabrera El experimentado volante de Brown de San Vicente, autor del tercer tanto en la goleada ante Libertad, habló del debut histórico de La Verde en un certamen nacional y de lo que se viene el próximo fin de semana ante 9 de Julio en el estadio Germán Soltermam.

De acuerdo a los antecedentes de Alexis Nicolás Castro, se trata sin dudas de uno de los jugadores de mayor jerarquía que están disputando el Torneo Regional Amateur. Y Brown de San Vicente se dio el gusto de contratarlo para afrontar su primera participación, en 100 años de historia, en un certamen nacional. El domingo, La Verde tuvo su debut soñado, al golear por 3 a 0 como local ante Libertad de Sunchales, donde el Flaco se dio el gusto de sentenciar la historia con un penal que cambió por gol. “Contento por el partido de ayer -por el domingo-. En lo personal, después de haber estado unos meses parado costó un poco pero lo importante era estar bien físicamente y con la pelota, ya que en mi carrera nunca tuve lesiones importantes. Recién es el primer partido y de a poco se va conociendo el nivel de la categoría. Por más que sea un torneo amateur se juega con mucha intensidad, porque en este caso los chicos de Libertad están muy bien preparados. Obviamente, tienen mucha juventud y no tienen esa experiencia que pusimos nosotros en el partido. Pero hay buen nivel, buen manejo de pelota y también estoy aprendiendo y viendo de qué se trata este campeonato. Arrancamos bien y esperemos adaptarnos bien. Pude jugar los 90 minutos y sumar algo de rodaje después de mucho tiempo. Ahora se viene una linda prueba con el ‘9’, que es uno de los candidatos, y veremos para qué estamos”, relató el ex Atlético de Rafaela y Atlético Tucumán, entre otros, en diálogo con la mesa de Entretiempo, programa radial que se emite por Radio ADN 97.9 FM, en alusión al partido en sí ante el Cañonero y con el nivel que se encontró en su regreso a las canchas.

El preguntarle con qué institución se encontró, el experimentado volante de 36 años remarcó que “vi un club bastante ordenado, con una cancha linda y un buen complejo deportivo. Hace casi un mes que estoy y uno va conociendo gente, dirigentes y la verdad que me siento muy cómodo y me están tratando muy bien. Obviamente, Iván Juárez tuvo mucho que ver con mi llegada, ya que tenemos una linda relación de amistad, de respeto y fue el que un poco me ‘comió’ la cabeza. Así que estamos para aportar nuestro granito de arena desde los futbolístico para el club siga creciendo, ya que viene de salir campeón absoluto en Liga y hay un lindo proyecto armado a largo plazo que se está viendo desde las inferiores".

Sobre su rol y función dentro del equipo que conduce Maximiliano Barbero, el cordobés de Mina Clavero, radicado desde hace varios años en Rafaela, agregó que “estoy jugando como enganche, volviendo al viejo amor de alguna manera, al principio de mi carrera. Estamos utilizando un 4-3-2-1 y estoy jugando detrás del 9. En este primer partido, del medio hacia adelante hubo buenas intenciones y falta pulir un poquito más al equipo, pero me siento cómodo. Para un jugador de mis características, siempre nos gusta tener la pelotita y hacer jugar al equipo, poner esa pausa. Igual he corrido bastante, y hasta me sorprendí con eso. Hay chicos jóvenes de buen pie y hay una linda mezcla y ojalá podamos dar batalla en lo que se viene”.

Indudablemente, con la victoria de los sanvicentinos del domingo es como que la Zona 1 de la Región Litoral Sur estaría casi definida, ya que tanto 9 de Julio como Brown, al ganarle al joven equipo sunchalense, tienen un pie y medio en la segunda fase (clasifican los dos primeros) y solo restaría ver quién se queda con el grupo, aunque habrá que ver lo que suceda en las próximas horas con la resolución que tomará el Consejo Federal sobre la supuesta mala inclusión del jugador juliense, Nahuel Speck, en el triunfo del León rafaelino 4 a 0 en el Plácido Tita en el inicio del campeonato. Por último, al preguntarle los objetivos que se trazó el club, Castro comentó que “arrancar ganando, sobre todo de local y ante un rival que venía de una fuerte caída con el ‘9’, en esta zona de 3 equipos es importante. Sirve mucho desde lo anímico pensando en lo que se viene y fue un paso clave hacia la clasificación. Pero hay que ir partido tras partido, es la primera vez que el equipo participa en este campeonato y esperemos dejar una buena imagen, y si podemos ir avanzando de fase mucho mejor".