El Presidente recibió al embajador Alfonsín Nacionales 11 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente Alberto Fernández recibió ayer en la Casa Rosada al designado embajador en España, Ricardo Alfonsín, para comenzar a analizar el trabajo diplomático a desarrollar en Madrid, donde espera "profundizar todos los vínculos".

El encuentro tuvo lugar en la oficina presidencial, donde Fernández y el dirigente radical se sacaron la primera foto juntos tras la confirmación de que el ex diputado nacional ocupará la estratégica sede europea.

"Recibí a Ricardo Alfonsín, futuro embajador en España", publicó el jefe de Estado en su cuenta de la red social Instagram, junto a un breve video de ambos y una bandera de España.

La designación del ex diputado radical al frente de la representación en Madrid fue anunciada la semana pasada por Fernández durante su paso por ese país, donde se entrevistó con su par español, Pedro Sánchez, y con el Rey Felipe VI.

"La tarea que nos espera es muy importante. Espero poder cumplirla con éxito y estar a la altura de las circunstancias para el beneficio de los argentinos, porque creo que necesitamos tener la mejor relación posible con todos los países del mundo, con la Unión Europea, y en particular España, que es el segundo país en inversiones en la Argentina", resaltó Alfonsín.

Al salir del encuentro, sostuvo: "Nos debíamos esta reunión después de la comunicación que tuvimos el lunes pasado, momento en que le dije que sí, que aceptaba".

En declaraciones a la prensa, Alfonsín contó que Fernández le pidió "profundizar todos los vínculos, comerciales, económicos, culturales" con España, además de "trabajar en conjunto con los otros embajadores".

El radical también relató que dialogó con el Presidente sobre "seguir avanzando en la discusión del tratado de la Unión Europea (UE) y el Mercosur, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los países y tratando de conciliar los distintos aspectos donde pudieran existir diferencias".

"Es un trabajo muy arduo, espero poder hacerlo de la mejor manera posible", subrayó el ex legislador, y agregó: "Lo único que me motiva es tratar de ser útil a los argentinos en este gobierno".

A la vez, el designado embajador en España consideró que su nombramiento debe ser analizado como un "gesto" del Presidente "para cerrar la grieta".



RECHAZO LAS CRITICAS

Ricardo Alfonsín, rechazó las críticas de la cúpula de la Unión Cívica Radical tras su nombramiento y consideró que algunos dirigentes cuestionan porque así "venden más".

Alfonsín resaltó que "la inmensa mayoría" de los radicales lo felicitó por aceptar el cargo en Madrid.

"Por empezar, los tres gobernadores (Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés), intendentes de todas las provincias, presidentes de casi todos los distritos, concejales, legisladores nacionales, Comité de la Capital Federal, el senador (Martín) Lousteau, la diputada Carla Carrizo, muchísimos y siguen llegando expresiones de coincidencias con una decisión que demuestra que el radicalismo está dispuesto a actuar para terminar con la grieta", afirmó el dirigente radical.

La respuesta de Alfonsín llegó tras los cuestionamientos del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y del senador nacional Luis Naidenoff, entre otros.