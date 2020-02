Cosquín Rock 2020: de debuts, de invictos y de convivencia de estilos y generaciones

Germán Sánchez (Especial desde Santa María de Punilla).- De un tiempo a esta parte, se ha establecido –como en otros tantos aspectos de la vida argentina- una especie de grieta entre algunos estilos musicales y otros. Unos, más tradicionales. Otros, más contemporáneos, propios de la época. La convivencia de unos y otros muchas veces no suele ser fácil. En tiempos de redes sociales, de comunicación en tiempo real las 24 horas, de opiniones que creen ser verdades absolutas, la grieta de a poco se va haciendo un poco más grande.

Hace ya algunos años, el Cosquín Rock ha entendido que todos los estilos pueden convivir. Y ha levantado la bandera de la diversidad, algo que hoy está muy a la vista de todos aquellos que de alguna u otra manera participan del festival. Esta emblemática edición 20 debe haber sido una de las que más marcada diversidad tuvo. En primer lugar, se adaptó a la ley de cupo femenino y la presencia de la mujer estuvo muy marcada. En segundo lugar, sigue apostando a abrirle el juego a estilos urbanos, como así también a la música electrónica.

En tal sentido, la del domingo fue probablemente la jornada en la que más se notó esa convivencia. El Escenario Norte se encargó de mostrar que cada uno puede mostrar su arte sin necesidad de ser desacreditado por quien no comparte el gusto y en todo caso, sirve como ejercicio para practicar una saludable tolerancia.

Así, mientras la tarde comenzó –además de con una persistente lluvia- con el blues de La Mississippi y luego tuvo el rock barrial de Jóvenes Pordioseros y Gardelitos, también pudo albergar el trap de Wos, para luego irse al rock de La Vela Puerca o un clásico como Ciro y Los Persas. Para esa altura de la noche, no sorprendió que el joven trapero subiera a hacer una versión de Pistolas con el ex líder de Los Piojos, quien además cantó con su hijo, el que observaba con tanta admiración a su padre como a Wos. Tampoco sorprendió que Cazzu subiera a cantar Llámame con Gardelitos. Apenas una muestra de lo que se puede lograr cuando se aprende a convivir con las diferencias.

Un rato después se daría el debut absoluto en el festival de Los Caballeros de la Quema –Iván Noble bromeó con la idea de debutar a los 50- en uno de los retornos siempre esperados. Así y todo, los más jóvenes se quedaron a disfrutar de los clásicos como Todos atrás y Dios de 9, Rómulo y Remo, Raja Rata, 4 de copas, Sapo de otro pozo o Avanti Morocha, mientras a algunos cuarentones se les escapaba alguna lágrima llena de nostalgia. Fueron los mismos que disfrutaron el show número 20 de Las Pelotas en el Cosquín Rock al que nunca faltaron.

Y hubo blues, como el de Celeste Carballo en la Casita del Blues y hubo mucho trap en el Escenario Sur, donde también se presentó Babasónicos. En, pocas palabras, hubo una diversidad musical muy amplia. Aunque todavía cuesta, la tolerancia en la música y en cualquier aspecto de la vida se aprende practicando. Y Cosquín Rock apuesta a que la diversidad de estilos una más de lo que divide.



Rumbo a Capital



Cuando promediaba la tarde del domingo en las pantallas de todos los escenarios comenzó a anunciarse una noticia que José Palazzo ya venía dejando ver desde el sábado. El Cosquín Rock festejará sus 20 años de vida en Buenos Aires. La realización del festival está anunciada para el 10 y 11 de octubre.



Rafaelinos en acción



Fue un domingo propicio para los músicos rafaelinos. Y el Escenario Córdoba X fue albergue para dos bandas de nuestra ciudad. Temprano en la tarde, S.O.E. (Sin Otra Escapatoria) hizo un potente show que fue seguido por un buen grupo de conciudadanos y por ocasionales espectadores que se fueron sumando a la propuesta. Ya en la madrugada del lunes, fue el turno de Circadian, cuando ya casi finalizaba la jornada y el Festival.

Una vez más las bandas de la ciudad dijeron presente. Desde el 2016 que esto se viene repitiendo. Primero fueron las presentaciones de Torke (2016-2017), luego 4To Tiempo (2018) y El Acople (2019). En los últimos tres años la realización del Pre Cosquín Rock ha sido el trampolín para que bandas de la ciudad y la zona puedan soñar con llegar al festival más grande de la Argentina.