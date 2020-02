La reacción de la madre de Fernando Policiales 11 de febrero de 2020 Redacción Por "No es justo lo que le hicieron. Pido a Dios y a la gente que se haga Justicia, y que esto no quede impune", expresó Graciela Sosa al enterarse de la liberacion de dos rugbiers.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La madre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en la puerta de un boliche de Villa Gesell, dijo en el transcurso de la jornada del lunes 10 de febrero, que le cayó "pesado" el pedido de liberación de dos de los rugbiers detenidos por el hecho.

Así lo expresó, luego que la fiscal Verónica Zambroni solicitó la libertad de Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi (ver nota central de esta página), quienes no pudieron ser ubicados en el grupo agresor.

"Me cae un poco pesado. Deberían darle preventiva a los diez, porque para mí todos son cómplices", sostuvo Graciela Sosa en declaraciones a Radio Rivadavia.

Además, la mamá de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en la puerta de un boliche de Villa Gesell, contó que sigue "muy triste, sin ganas de hacer nada", pero que quiere "salir adelante, para que se haga justicia" por quien era su único hijo.

"No es justo lo que le hicieron. Pido a Dios y a la gente que se haga Justicia y que esto no quede impune", expresó finalmente.



LO QUE DIJO

HACE DIAS

Se memora que Graciela Sosa en momento de ser entrevistada -en una de las tantas notas que le hicieron desde la muerte de su hijo Fernando-, dijo "estamos, cada uno a su manera, apoyándonos y tratando de salir adelante".

Seguidamente sentenció que "somos tres siempre, y todos los días le digo a mi hijo 'sos mi vida', y entre otras cosas recuerdo que iban varios chicos a remodelar colegios, a pintar y hacer de todo".

También hizo referencia a que "cuando escucho la puerta, me parece que va a entrar mi hijo".

Y en otro tramo de sus respuestas a la prensa Graciela Sosa manifestó "Fernando tenía objetivos escritos por número. Los viernes tenía que hacer trabajos de solidaridad, en uno decía que tenía que dejar el celular, apagar la tele y estudiar, no cambiar su forma de ser y seguir siendo siempre lo que es.

"Otro era de lo ganado era una parte para divertirse y lo otro tratar de ahorrar. Yo le decía no te preocupes, que nosotros para tus gastos te damos. El día que se fue, saqué plata de mi billetera y se la di".