Pullaro quiere eliminar la feria judicial

En la sesión del último jueves en la Legislatura Provincial, el Diputado Maximiliano Pullaro ingresó un proyecto de Ley para que se deroguen los artículos 248, 249, 250, 251, 252 y 253 de la Ley "Orgánica del Poder Judicial" Nº 10.160. Esto dejaría sin efecto la figura de “feria Judicial”, tal y como se conoce ahora. Actualmente la Justicia otorga un receso invernal y otro estival. Originariamente se instauró para que los integrantes del Poder Judicial pudieran poner en orden el trabajo administrativo y así cumplir de forma más ordenada con sus funciones. Desde hace unos años, este sistema está siendo cuestionado por juristas, funcionarios del Poder Ejecutivo e incluso la misma sociedad.

En 2017, el doctor Víctor Corvalán, docente y abogado del foro rosarino publicaba en el diario La Capital de Rosario una nota de opinión donde calificaba a las ferias de absurdas considerando que “ocurren desde tiempos inmemoriales, como una forma de que jueces y abogados puedan tomar sus vacaciones de invierno y de verano…”.

En uno de los párrafos, el proyecto ingresado por el ex Ministro de Seguridad señala: “La Administración de Justicia, es una de las funciones básicas del Estado, y un servicio público esencial que debe proveerse de manera permanente e irrestricta a la comunidad.”

Asimismo el titular de la bancada radical indicó: “En reiteradas oportunidades, siendo ministro de seguridad, cuestioné el sistema, entendiendo que la persecución penal y la prevención son dos caras de una misma moneda para la construcción de seguridad”. En ese marco, el legislador aseguró: “Es sabido que en enero aumenta la cantidad de delitos por una sumatoria de factores. Es inadmisible que justamente ese mes, la Justicia reduzca su actividad al mínimo. La feria judicial es parte de un sistema anacrónico que debemos adaptar al S XXI. Los tiempos cambian, la Justicia debe cambiar para combatir el delito con más eficacia”

Finalmente Pullaro afirmó: “Lo que planteamos es un tema muy importante y no le podemos dar tanta ventaja al delito y al crimen organizado. Esto es algo que vengo señalando con insistencia y me comprometí a trabajarlo en mi tarea como legislador”

Pullaro además de ser el presidente del Bloque UCR en Diputados, integra las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Acuerdos y la de Juicio Político. El legislador entiende que en la actual situación se "está rompiendo el principio de igualdad ante la Ley y que los derechos se ven absolutamente vulnerados toda vez que una normativa genera situaciones de privilegios o desigualdad. Este es uno de esos casos".

El proyecto fue ingresado en la última sesión extraordinaria y pasó a comisiones para su tratamiento. De ser aprobado y de quedar reglamentado, el Poder Judicial deberá modificar el sistema vacacional de sus empleados "respetando los tiempos de vacaciones de los funcionarios, pero otorgándolas durante los períodos en que cada uno de los órganos del Poder Judicial, la fiscalía y la defensa entiendan sea más adecuado", finalizó.