¿Las clases comienzan el 2 de marzo? Locales 11 de febrero de 2020 Redacción

Desde hace un tiempo a esta parte, se viene barajando la posibilidad de que el próximo 2 de marzo comiencen las clases en nuestra provincia. Pero ante la iniciativa de arranque, la titular de AMSAFE, Sonia Alesso, dijo que "todavía es muy pronto para afirmar si las clases comenzarán en esa fecha" aunque reconoció que respetar esa fecha "es la intención" de los maestros.

Recordemos que el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, confirmó la semana pasada que la cláusula gatillo no será tenida en cuenta como herramienta de actualización salarial en las paritarias de este año. "La idea es no continuar con la cláusula gatillo. Estamos alineados con Nación buscando recomponer los salarios, pero dejando atrás mecanismos indexatorios que no son sustentables y no se pueden continuar", indicaba el funcionario.