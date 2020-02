“No se ejecuta y la cosa cada vez empeora”

No es la primera vez que la problemática de la inseguridad se aborda en el ámbito de las vecinales ya que los vecinalistas en muchos casos son caja receptora de los reclamos de los vecinos que se ven afectados por distintas situaciones.

El último sábado se reunieron alrededor de veinte presidentes vecinales, de los 41 que son, para analizar acciones a seguir y elevar propuestas ante un contexto difícil y en el que las ansiedades crecen por parte de la ciudadanía y todos dicen “algo hay que hacer”.

Estuvieron presentes los representantes de los siguientes barrios: 17 de Octubre, Alberdi, El Bosque, 30 de Octubre, La Cañada, Fátima, Villa Podio, Pizzurno, San Martín, Amancay, Malvinas, Los Nogales, Güemes, Los Arces, 2 de Abril, Guillermo Lehmann, Luis Fasoli, Mosconi y Villa Aero Club.

“Creo que fue una reunión positiva porque vinieron varias de las vecinales de Rafaela, si bien no estuvieron todas fuimos cerca de veinte vecinales y se habló sobre el tema de la seguridad, se lo abordó y se plantearon posibles propuestas para presentar obviamente al Estado y ver si podemos llegar a solucionar un poco el tema de la inseguridad”, señaló al ser consultado, Miguel Gómez, presidente vecinal del barrio Guillermo Lehmann.

Sobre las propuestas, Gómez informó que “en realidad las propuestas están orientadas a lo que es la parte de iluminación ya que la mayoría de los barrios se queja justamente por eso, y no es que no exista la iluminación, sino que la copa de los árboles impide que las luminarias cumplan su función y entonces se presentaron un par de proyectos como para poder mejorar esa situación; además se presentaron posibles proyectos sobre sistemas de videovigilancia conectados a lo que es la parte del centro de monitoreo”.



AUSENCIA DE FUNCIONARIOS Y CONCEJALES

Gómez al ser consultado por la no convocatoria a funcionarios y concejales, dijo que fue”porque consideramos que todos los reclamos ya se presentaron hace mucho tiempo, esto no es nuevo. Por eso entre todos los vecinalistas quisimos tratar de aportar algo porque nosotros los presidentes vecinales representamos al barrio, también somos vecinos y sufrimos robos, sufrimos la inseguridad, por eso nos parecía más que valedero que nos juntemos entre nosotros y aportemos nuestro granito de arena. También queríamos explicarle al vecino que hay muchas limitaciones que tenemos nosotros”.



SOBRE EL SISTEMA DE

ALARMAS COMUNITARIAS

Sobre este tema el presidente de la vecinal de barrio Guillermo Lehmann, sostuvo, “yo leí lo que es la ordenanza de alarmas comunitarias y hay algunas cosas por ahí que a mi parecer se deberían corregir, como por ejemplo que el pago para instalar este sistema lo tenga que afrontar el vecino. Lógicamente el vecino tiene que estar protegido por el Estado ya que la seguridad es sí o sí una obligación del Estado, porque al vecino sobre que le están robando, todavía tiene que aportar un dinero para comprar un equipo, me parece que por ahí no es válido, pero obviamente todas las cosas que provienen desde Rafaela son bienvenidas”, manifestó



“LOS VECINOS ESTÁN HARTOS”

“Recibimos todos los reclamos de los vecinos que ya están hartos, cansados o sea todo esto rebalsó el vaso, no ven una posible solución y siempre el nexo más cercano es el presidente barrial, entonces cada vez que nos juntamos con vecinos o posiblemente cruzamos mensaje por grupos de WhatsApp como tienen todos los barrios, siempre son reclamos y son valederos, porque en realidad todo lo que está pasando es imbancable”.

Lo cierto es que hoy el tema de la seguridad está de algún modo fraccionando a la Federación de Entidades Vecinales y generando algunas diferencias en cuanto al accionar y esto quedó demostrado el último sábado, tras un encuentro del que participó sólo la mitad de las vecinales.