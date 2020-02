Ultimos días para inscripciones

Las inscripciones para el año académico 2020 en las 11 carreras innovadoras de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) transcurren su última semana. El paso inicial para inscribirse se realiza través de internet en la página web www.unraf.edu.ar hasta el viernes 14 de febrero de 2020 inclusive. La UNRaf es una Universidad Nacional y como tal, es pública y gratuita.Luego de la preinscripción por internet, los aspirantes deberán presentar la documentación personal requerida. Podrán hacerlo en la sede universitaria ubicada en Bv. Roca y Artigas hasta el 21 de febrero de 2020 inclusive en el horario de 8 a 21 horas. El detalle de la documentación figura en la misma web, además de información de contacto y preguntas frecuentes.Es posible inscribirse con materias adeudadas de la escuela secundaria. No obstante, la fecha límite para presentar el certificado de estudios secundarios completos es el último día hábil del mes de abril del año de ingreso a la Universidad, sin excepción. Pueden realizarse consultas por redes sociales o al correo [email protected] Desde la UNRaf sugieren a los que ya iniciaron la preinscrpción, acercarse lo antes posible a completar el trámite presentando la documentación requerida. Resaltan la importancia de no dejar esta instancia para último momento y así poder evitar demoras innecesarias debido a la importante cantidad de nuevos ingresantes.Las consultas más frecuentes que recibe esta Universidad son aquellas referidas al perfil innovador de las carreras y a la UNRaf como una Universidad Nacional, lo que brinda un gran respaldo en términos de excelencia académica y reconocimiento de los títulos que otorga. Al ser de reciente creación, esta casa de estudios cuenta con carreras con planes de estudio actualizados que brindan un perfil profesional con proyección a futuro. Su plantel docente cuenta con muchos de sus integrantes acreditados con posgrados, de procedencia local y de otras universidades del país, lo que aporta una diversidad de enfoques que enriquece cada espacio de aprendizaje.También, una de las consultas más recurrentes sobre la UNRaf está referida a la gratuidad. Ninguna de sus carreras de grado tiene costo de inscripción ni arancel. Al ser una Universidad Nacional, es pública y gratuita. Esto significa un alivio importante en la inversión familiar a la hora de acompañar la decisión de los jóvenes sobre qué y dónde estudiar e incluso, para aquellos aspirantes que estudian y trabajan o que deciden comenzar estudios universitarios porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo antes.Si bien el primer edificio del nuevo Campus que ya se está construyendo está destinado a laboratorios, la perspectiva de inscribirse en una Universidad que genera nueva infraestructura es otro de los elementos a favor. Es probable que quienes se inscriban para iniciar en 2020 sean testigos de la construcción de nueva infraestructura que significará un salto de calidad para su vida universitaria y su formación profesional.Otro elemento influyente que posiciona a la UNRaf a la hora de decidir, es la cercanía con los entornos afectivos de los aspirantes, tanto en distancia geográfica como en la posibilidad de permanecer junto a familiares, amigos y parejas. La decisión de irse a estudiar a grandes ciudades implica alejarse de la vida cotidiana lo que para muchos representa angustias e incertidumbres. La posibilidad de recibir formación gratuita y de calidad en Rafaela, permite conservar los entornos afectivos mientras se cursan los estudios.En el caso de los aspirantes de las localidades de la Región, Rafaela es considerada una ciudad amigable, de tamaño intermedio, lo que permite sostener estilos de vida similares a las ciudades de menor escala. Además, se valora la agenda de actividades culturales y deportivas y también de recreación y diversión. Además, volver a la casa familiar desde aquí resulta más accesible al bolsillo y con menos inversión de tiempo de traslado.Desde la UNRaf, en cada consulta resaltan también la posibilidad de recibir una beca y de realizar deportes a través del Plan de Bienestar Universitario +U lo que representa una ayuda económica y de integración a la comunidad universitaria. Desde el inicio, los estudiantes construyen nuevas amistades y compañerismo diverso, que afianzan su identidad y pertenencia de grupo a medida que avanzan en el cursado. También es posible, formarse en idiomas extranjeros a través del gabinete de idiomas UNRaf – UTN y realizar intercambios en el exterior a través del área de internacionalización.