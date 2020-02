Nuevo Chevrolet Onix 1.0 Turbo, generación con renovado diseño Automotores 11 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La revolución de este producto responde a consolidar su liderazgo en ventas en Sudamérica. Por eso han decido desarrollar un auto superador a sus generaciones anteriores como una agresiva ofensiva ante la competencia. En primer lugar, el modelo estrena una plataforma que fue desarrollada en conjunto entre General Motors y el fabricante SAIC, un gigante chino con sede en Shangai que produce 4 millones de autos por año.

El renovado modelo también presenta una nueva familia de motores de 3 cilindros con uno atmosférico y otro turbo, una gran novedad para el segmento. Además, con dos posibilidades de transmisión: manual y automática. Se comercializa en Argentina en dos siluetas, hatchback (Onix) y sedán (Onix Plus), cada una con seis versiones de equipamiento, desde la entrada de gama 1.2 hasta el tope, Premier 2.

Diseño Exterior nuevo Chevrolet Onix:

El cambio de look fue rotundo y le sienta muy bien. Ahora nos encontramos con un auto mucho más moderno, con líneas refinadas y un aire deportivo. Dejó atrás el formato más cuadrado de la generación anterior, con trazos delicados y ángulos interesantes. El cambio de plataforma hizo que crezca en todas sus dimensiones y transmita un mayor porte. Su largo se incrementó en 41 mm, el ancho en 72 mm y la distancia entre ejes en 194 mm.

En la zona frontal se destaca la gran boca que ahora conforma su parrilla, que se inicia en el fin del capot y termina en el paragolpes. El logo del moño dorado se apoya sobre una barra cromada que se ubica en la parte superior. Las luces diurnas están alojadas en una zona de plástico negro con un formato de boomerang. Buena decisión de salir de los formatos tradicionales, rectos o circulares.

La versión Premier que nosotros evaluamos para esta nota tiene como detalles exclusivos las ópticas con proyectores, las luces diurnas LED y las llantas de 16” con un particular diseño, diferente al resto de la gama. Para nosotros representan las figuras de cinco Y de grandes dimensiones.

En la parte trasera copió un poco la fórmula exitosa del Cruze hatchback, con un portón clásico y robusto. Las ópticas son más cuadradas que estilizadas, la luneta tiene un apropiado spoiler deportivo y en la parte inferior, un gran difusor negro invade el paragolpes.

Diseño Interior Nuevo Chevrolet Onix:

El habitáculo del nuevo Onix también muestra un profundo cambio hacia un estilo moderno y fuera de lo convencional. No hay trazos simples ni rasgos tradicionales. Las líneas convergen hacia la pantalla multimedia semiflotante y están fluyendo como para transmitir dinamismo.

El volante tienen un diseño más atractivo que el modelo anterior, es del tipo multifunción, tienen la base plana y se encuentra forrado en cuero con un buen grosor y la buena noticia que ahora tienen regulación en altura y profundidad con buenos ángulos, que se ajusta mediante una pequeña palanca a la izquierda del volante que se nota un tanto débil.

Instrumental Nuevo Chevrolet Onix:

El tablero de instrumentos fue un aspecto que llegó a ser criticado en las generaciones anteriores del Onix. Se trataba de un moderno formato que combinaba analógico y digital. En esta oportunidad, los diseñadores apelaron al estilo clásico, el que genera mayor aceptación.

Seguridad Nuevo Chevrolet Onix:

Otro de los cambios más rotundos de la nueva generación del Onix está en la seguridad que ofrece. Tal es así que el mismo día que lo conocíamos en avant premiere en Porto Alegre, el Latin NCAP anunciaba que obtuvo cinco estrellas en protección tanto para ocupantes adultos como para niños. Según el organismo encargado de evaluar la seguridad que ofrecen los vehículos OKM de la región, la estructura del Onix se mostró estable ante los diferentes impactos de alta velocidad y destacó la protección ofrecida en la cabeza, cuello y pecho de conductor y acompañante.

Motor, transmisión y comportamiento Nuevo Chevrolet Onix:

Chevrolet está acostumbrado a derribar prejuicios y a soportar juicios de valor. Ya le pasó cuando introdujo la motorización 1.4 turbo con el Cruze. Con el tiempo, los elogios taparon las críticas anticipadas. En esta oportunidad vuelve a desafiar a la industria presentando el primer turbo del segmento con este Onix 2020. Es un motor 1.0 que eroga 116 CV de potencia y 160 Nm que están disponibles a partir de las 2.000 rpm, manteniéndose la curva plana hasta las 4.500 rpm notándose la capacidad de empuje. Este impulsor es 15 kg más liviano que el anterior 1.4 que equipaba al anterior Onix. Está asociado a una caja automática de seis velocidades con convertidor de par.

(FUENTE: https://www.16valvulas.com.ar)