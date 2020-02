La Provincia convocó a los gremios docentes el viernes a reunión paritaria Locales 11 de febrero de 2020 Redacción Por El tan ansiado llamado llegó, y este 14 de febrero, los maestros se reunirán a las 11 de la mañana. Será la primera mesa de trabajo para comenzar a definir una actualización de los salarios que reemplace a la cláusula gatillo, ya descartada por el Ejecutivo.

El gobierno de Omar Perotti convocó a la primera reunión paritaria con los gremios docentes. El encuentro fue confirmado por AMSAFÉ y será el próximo viernes 14 de febrero a las 11 de la mañana.

La primera mesa de trabajo será oportunidad para comenzar a evaluar cómo se actualizarán los salarios de los maestros siendo que ya es un hecho que no seguirá la cláusula gatillo, tal como lo anunciaron distintos funcionarios del Ejecutivo provincial.

Tras conocer la noticia, el gremio emitió un comunicado donde anticipa que “se encuentra comprometida a defender el salario docente ya que no puede haber docentes con salarios que no cubran la canasta familiar. Reclamamos además la urgente mejora de condiciones edilicias”.

Así mismo, agrega que “es urgente resolver los temas vinculados a prestaciones de la obra social IAPOS y la problemática de salud laboral y los concursos pendientes”, habían expresado.

Ayer por la mañana, en un medio de la ciudad de ciudad de Rosario, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, había anticipado la convocatoria a los gremios y una vez más había descartado la cláusula gatillo. “La idea es entre viernes y martes convocar la paritaria provincial, y a continuación paritaria central y de salud, más tardar la semana que viene será el primer encuentro”, dijo en “Zysman 830” de La Ocho.

Además, agregó que “resulta inapropiado seguir sosteniendo una cláusula de ajuste automático, tanto el gobierno nacional como los distintos gobiernos provinciales señalan la imposibilidad o la inconveniencia de seguir con la cláusula gatillo, lo que no implica en avanzar en otro esquema para sostener los salarios”, cerró.

AMSAFÉ, SADOP, UDA y AMET se sentarán entonces a la mesa con criterios diferentes a los utilizados durante los últimos años de gobierno del Frente Progresista: para empezar, la cláusula de actualización automática por inflación (más conocida como "cláusula gatillo") ya no estará disponible en el menú de la negociación. En línea con lo esgrimido por la Nación, la gestión de Omar Perotti considera que este mecanismo es inviable, y no aceptará incluirlo en el acuerdo paritario.

Los gremios que nuclean a los trabajadores de la administración central, Upcn y ATE, todavía no tienen fecha exacta de convocatoria, aunque trascendió que la primera reunión será la próxima semana.

Vale destacar que esta paritaria 2020 se iniciará contando con una discusión abierta nuevamente por el gobierno nacional, luego de dos años en los cuales no existió paritaria nacional, por lo tanto no había referencia salarial para los trabajadores de cada provincia.