Reclaman por la deuda de ANSeS a la Provincia

La diputada del Frente Progresista, Clara García, solicitó al Poder Ejecutivo información sobre el acuerdo entre la provincia y la ANSeS por la deuda del organismo nacional con Santa Fe, y exige que el Ejecutivo reclame los 5.000 millones de pesos adeudados a la Caja de Jubilaciones santafesina.

“Vemos con beneplácito la convocatoria del presidente Alberto Fernández a los gobernadores, cuyas cajas previsionales no han sido transferidas a la Nación, a fin de saldar las cuotas automáticas mensuales adeudas de los meses de noviembre y diciembre de 2019”, señaló la legisladora.

Sin embargo, García enfatizó que esas “dos cuotas son una ínfima parte de todo lo que ANSeS adeuda, ya que durante el ejercicio fiscal 2019 debieron recibirse los fondos correspondientes al ajuste anual 2018, que según los cálculos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe superaba los 5.000 millones de pesos”.

De esta manera, la diputada graficó que “cobrando solo la deuda de 2018 que ANSeS tiene con Santa Fe, se podría afrontar los 3.500 millones que el Ministerio de Infraestructura debe pagar a los proveedores”.

La diputada también explicó que la diferencia de montos planteados entre la gestión anterior de la ANSeS y la provincia, surge porque el organismo nacional “modificó unilateralmente el criterio de cálculo sostenido hasta ese momento -no sólo a la provincia de Santa Fe, sino a todas las cajas no transferidas-”.

“Creemos que la defensa de los valores del federalismo, y en especial del federalismo fiscal, son sustanciales en la consolidación de la autonomía de las provincias. En razón de ello, consideramos que es esencial que nuestra provincia perciba de la Nación los montos exactos que se le adeudan en concepto de seguridad social y no un monto inferior, ya que esto iría en detrimento de las arcas provinciales y en definitiva de lo que por derecho le corresponde a cada santafesina y santafesino”, concluyó la legisladora.