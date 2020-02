Del Frade propone modificar la Ley Orgánica de la Policía Locales 11 de febrero de 2020 Redacción Por El diputado provincial de Frente Social y Popular, presentará el próximo miércoles este proyecto ante la Legislatura, junto a otras iniciativas.

El diputado Carlos Del Frade informó que el próximo miércoles avanzará con la presentación de cinco proyectos de ley: modificación de la Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe; cambios en el procedimiento de los juicios abreviados; guarderías en todos los establecimientos públicos educativos; seguro de responsabilidad civil a los hijos de los estudiantes de los establecimientos educativos; Boleto Educativo Gratuito Universal cuya autoría es de la diputada Mercedes Meier.

“La idea nuestra es modificar la Ley Orgánica de la Policía para que deje de tener vaguedades, conceptos que son muy difusos y para que precisamente pasen a ser precisos y evitar casos de violencia institucional, que en los últimos cuatro años generó nada menos que 77 homicidios cometidos por las fuerzas policiales en la provincia de Santa Fe”, explicó Del Frade.

A su vez el legislador comentó que de manera paralela avanzará con el proyecto de democratizar la conducción política de la policía, para que no dependa solo del Poder Ejecutivo sino también del Legislativo, “algo que proponemos para todas las provincias argentinas y también a nivel nacional, ya que en 36 años de democracia no hemos podido sanear las fuerzas policiales, no hemos podido deshacer los nichos de corrupción, que son los que generalmente se asocian a las bandas que después nos roban la tranquilidad y la vida de todos nuestros niños y niñas”, enfatizó el diputado del Frente Social y Popular.



UN RECONOCIMIENTO AL JUEZ DUILIO HAIL

A su vez el legislador presentará una declaración de beneplácito por la decisión del juez de Rafaela de extender a 800 metros la prohibición de fumigar en la ciudad de Sastre y Ortiz.

Cabe señalar que el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, prohibió las fumigaciones a menos de 800 metros del ejido urbano de Sastre, localidad del departamento San Martin. Fue en el marco de un recurso de amparo presentado el pasado 29 de noviembre en los tribunales de San Jorge, después de una presentación realizada por la familia de Zoe Giraudo, una niña de dos años con cáncer (foma No Hodking), una enfermedad oncológica científicamente vinculada a la exposición al glifosato y que cuya vivienda queda expuestas a las pulverizaciones con agroquímicos.