Concurso de cuento corto Región 11 de febrero de 2020 Redacción Por La convocatoria fue lanzada por la Biblioteca Popular Presbítero Antonio Bonini y los interesados en participar podrán presentar sus obras hasta el próximo 29 de mayo, remitiendo los trabajos únicamente por envío postal.

PLAZA CLUCELLAS. - La Biblioteca Popular "Presbítero Antonio Bonini" Convocó el VI Concurso Nacional de Cuento Corto “Cuando llegó, encontró la puerta abierta…”.



BASES

1) PARTICIPANTES:

Podrán participar autores residentes en el territorio argentino mayores de 18 años. No podrán participar los miembros de la Comisión de la Biblioteca ni miembros del jurado.

2) Cada autor podrá participar con 1 solo cuento.

3) La obra deberá estar firmada con seudónimo. (no utilizar el mismo seudónimo si ya ha sido premiado en concursos anteriores de la biblioteca)

4) PRESENTACIÓN:

- Extensión: máximo 3 páginas.

- Hojas: A4

- Letra: Times New Roman 12, interlineado doble.

- Márgenes: 2,5 cm. en los cuatro bordes.

- Páginas numeradas y abrochadas.

-Se enviará por triplicado, sólo con título de la obra y seudónimo, dentro de un sobre tamaño A4 u oficio.

-Se empleará el sistema de plica: dentro del sobre se incluirá uno más pequeño:

*que en su exterior contenga

- Seudónimo

- Título de la obra

*y en su interior:

- Seudónimo

- Título de la obra

- Apellido y nombre del autor

- DNI

- Dirección completa con Código Postal,

- Teléfono

- E-mail (si lo tuviera).

5) CONDICIONES:

Será obligatorio que el relato comience con la siguiente frase: “Cuando llegó, encontró la puerta abierta…”. El género puede ser humorístico, romántico, de ciencia ficción, de terror, fantástico, etc.

6) MODO DE ENVÍO: Sólo por correo postal a la siguiente dirección:

Biblioteca Popular Presbítero Antonio Bonini

VI Concurso Nacional de Cuento Corto (2020)

9 de Julio 132

(2407)- Clucellas (Santa Fe)

NO SE ACEPTARÁN ENVÍOS POR E-MAIL.

7) PLAZO DE PRESENTACIÓN E INSCRIPCIÓN:

Las obras se recibirán hasta el día 29 de mayo inclusive y se considerará la fecha del matasellos de correo.

Por gastos de organización (ya que el concurso no tiene fines de lucro) se deberá incluir en el sobre grande (no en la plica) el costo de la inscripción que es de $50.

8) NOTIFICACIÓN DE GANADORES:

-Los autores premiados serán notificados por teléfono.

-Los organizadores informarán a los ganadores con la debida antelación, la fecha de entrega de premios, a realizarse en Clucellas, en fecha a concretar.

-Las obras premiadas y mencionadas integrarán una antología con sus cuentos ilustrados (por artistas locales) que será entregada a sus autores.

-A los autores premiados que no puedan estar presentes se les enviará el correspondiente premio.

9) PREMIOS:

1° Premio: $ 2000 certificado y antología

2° Premio: $ 1000 certificado y antología

3° Premio: $ 800 certificado y antología

3 Menciones especiales: entrega de certificados y antología

10) JURADO: estará integrado por profesores de lengua y literatura y escritores. El fallo será inapelable. El mismo será difundido por medios televisivos, radiales e informáticos.

11) OTRAS CONSIDERACIONES:

-Con su sola participación los autores aceptan las presentes bases. Cualquier circunstancia no prevista en éstas será dirimida por los organizadores.

-Las obras participantes que no cumplan estrictamente lo solicitado en estas bases serán descalificadas inmediatamente, sin mayor explicación.

-Los trabajos que no resulten premiados no serán devueltos y serán destruidos. El jurado se reservará el derecho de declarar desierto el concurso.

-Los autores premiados y mencionados autorizan a la comisión organizadora a difundir las obras.