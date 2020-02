Cosquín Rock 20 años: el día que Charly García estuvo más presente Información General 10 de febrero de 2020 Por Germán Sánchez Una interminable lista de invitados en la que sobresalieron Nito Mestre y León Gieco protagonizaron un emotivo homenaje a Charly García. El ídolo no pudo estar presente en cuerpo y alma, pero su música siempre vigente sobrevoló las sierras en el primer día del Cosquín Rock 2020. Divididos volvió después de 15 años y Los Decadentes le pusieron fiesta al cierre del sábado.

Ver galería 1 / 2 - FOTO G. SANCHEZ COMPAÑERO. Nito Mestre, su viejo ladero de Sui Generis, abrió el homenaje a Charly en el Cosquín Rock. FOTO G. SANCHEZ CIERRE DE LUJO. León Gieco le puso el broche a una jornada en la que Charly García estuvo presente sin subir al escenario.

(Especial desde Santa María de Punilla). - La historia dirá que en el Cosquín Rock 2020 tocó Charly García. Lo decían las remeras del festival que impresas con suficiente antelación no pudieron prever el incidente del ídolo. Lo dijo su público que en gran medida se llegó hasta Santa María porque estaba el maestro. Y lo dijeron sus canciones que se pasearon omnipotentes por el Escenario Norte. Hubo lugar para todo tipo de lagrimeo cuando los primeros acordes de la banda del maestro eterno sobrevolaron las sierras.

Y aunque Charly no estaba, estaba. Y aunque a la escena le faltaba su inconfundible bigote bicolor, él estaba ahí. Su música, su banda, sus amigos, músicos a los que, en muchos casos, inspiró e inspira. Casi a manera de anfitriona, Rosario Ortega subió al escenario junto con Nito Mestre mientras comenzaba a sonar Instituciones. Aún con reminiscencias de aquella cabellera de los 60, el viejo ladero de Charly dio el puntapié inicial. “Yo miro por el día que vendrá. Hermoso como un sol en la ciudad”. Mientras, una jovencita casi en primera fila trataba de cantar con su rostro inundado de lágrimas.

Después el propio Nito se metió en una etapa más García y cantó El Día que Apagaron la Luz. Y cuando ya todo el mundo había entrado en calor, lo anunció a Fernando Ruiz Díaz que llegó para hacer una versión de Cerca de la revolución, propia de su estilo y “para que escuche Charly”, como dijo mientras cantaba con el público. De ahí en adelante, se entendió que los invitados no iban a parar. Y así fue, llegaron los Bándalos Chinos para su versión de Asesíname, Louta para hacer Me siento mucho mejor y Nathy Peluso para Promesas sobre el bidet.

Y así fueron pasando uno a uno. Celeste Carballo con Rezo por vos, Hilda Lizarazu con Pato Sardelli de Airbag para hacer Funky. Luego llegó Andrés Ciro Martínez para Demoliendo Hoteles y Los Auténticos Decadentes con No Voy en Tren. Nadie quería que termine, porque era un desfile permanente de músicos y de canciones increíbles.

Claro que faltaba un plato fuerte: León Gieco que llegó para darle el broche de oro justo. Viejo compañero de ruta de García primero lo homenajeó con Los salieris de Charly para luego hacer El fantasma de Canterville, un tema que el propio Charly le compuso para que León lo cantara. El cierre fue a pura emoción con todos los invitados en el escenario cantando a coro Inconsciente Colectivo. Todos querían ver a Charly y pudieron vibrar con sus canciones y con sus amigos que más que nunca le hicieron “El Aguante” al capitán Say No More.



ANTES Y DESPUES, MUCHO

Antes y después de ese momento cúlmine de la noche hubo mucho y bueno para ver y escuchar. Apenas un rato antes se produjo el regreso de Divididos al festival. Y aunque se hicieron esperar, volvieron con todo. Más aplanadora que nunca el power trío hizo temblar las sierras con parte de sus mejores canciones. Potentes, prolijos, con un sonido arrollador y con un repaso por buena parte de sus clásicos.

Y para el final de la noche, cuando ya no quedaban energías, llegó la fiesta de Los Auténticos Decadentes, para ponerle picante a la madrugada ya del domingo. Decadentes, Vení Raquel, El gran señor, La Guitarra, Loco tu forma de ser y muchos más. Uno tras otro en una seguidilla increíble que hizo saltar y bailar a todo el predio.