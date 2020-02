El sistema procesal penal cumple hoy 6 años desde su entrada en vigencia Locales 10 de febrero de 2020 Redacción Por Su puesta en marcha en 2014 implicó modificaciones sustanciales en la Justicia Penal santafesina. El fiscal General, Jorge Baclini, valoró el rol del MPA y renovó el compromiso institucional para “procurar respuestas en tiempo y forma a cada uno de los casos penales”. Destacó el trabajo de los fiscales y los avances logrados en investigaciones de violencia de género; homicidios; delitos complejos y contra la integridad sexual. También remarcó el sostenido crecimiento de la cantidad de juicios orales y públicos y de las condenas logradas.

GRAFICO MPA

“La entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal de la provincia, del cual el MPA es su motor, significó el inicio de una transformación institucional inédita en Santa Fe. Trajo aparejada, entre otros avances, la constitucionalización del proceso penal santafesino y la democratización de la Justicia Penal”, sostuvo el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini.

Lo hizo con motivo de que este lunes se conmemora el sexto aniversario de la implementación del sistema oral y adversarial que rige en Santa Fe desde el 10 de febrero de 2014. “No sólo oralizó el proceso -como ocurre en todo el mundo-, sino que también lo dotó de celeridad, publicidad, transparencia, constitucionalización de los procesos y le

atribuyó un rol verdaderamente activo a las víctimas”, subrayó el titular del MPA. “Si bien hubo y seguirá habiendo dificultades, gran parte de esos inconvenientes paulatinamente van atenuándose y los resultados logrados muestran mejoras sustanciales en comparación con el anterior sistema procesal penal”, remarcó Baclini.

El Fiscal General hizo hincapié en que “Santa Fe dejó de ser la provincia más atrasada de Latinoamérica en materia procesal penal y pasó a tener un sistema de vanguardia que es mirado como ejemplo por aquellas jurisdicciones que pretenden modernizar sus procesos”.



ESTRATEGIAS

“El año 2019 fue complejo, no obstante, junto a las cinco Fiscalías Regionales seguimos planificando y construyendo un MPA que esté en condiciones de dar respuesta a todas las situaciones adversas que se puedan ir presentando”, destacó Baclini. En tal sentido, resaltó que “los indicadores muestran que, año tras año, vamos mejorando nuestra misión

principal que es la persecución penal de los delitos. Así lo muestran no sólo las estadísticas, sino también los comentarios que nos hace la gran mayoría de las víctimas y sus familiares”.

El titular del MPA agregó que “la provincia de Santa Fe tiene un vasto territorio en el que se presentan particularidades propias de cada región y diferentes problemáticas, y en el que se registra una distinta gama de delitos. Por eso es que avanzamos en la formación y fortalecimiento de grupos de trabajo, fundamentalmente en violencia de género, familiar y

sexual; en homicidios y en los denominados delitos complejos. Además, pudimos conformar áreas para la investigación de casos penales-económicos; delitos ambientales; pornografía infantil en Internet; violencia institucional; incendio de vehículos”.

También enumeró “los avances institucionales en materia de gestión de efectos secuestrados; gestión de armas y otros materiales controlados. La implementación de un manual para investigaciones y el refuerzo y la ampliación de los vínculos institucionales con otros actores judiciales tanto provinciales como nacionales, con instituciones académicas y

con entidades intermedias”.

Baclini resaltó diversas estrategias puestas en marcha para “procurar respuestas en tiempo y forma a cada uno de los casos penales que van ocurriendo”. Destacó la creación y puesta en funcionamiento del Organismo de Investigaciones, acerca del cual expresó que “fue clave para concluir de forma exitosa el trabajo de los fiscales en la persecución penal de delitos complejos cometidos por redes delictivas en distintos lugares de la provincia”.

Además, hizo hincapié en la implementación de “estrategias novedosas e innovadoras en el campo de las políticas públicas de abordaje de las violencias territoriales” y refirió a la puesta en marcha del denominado Dispositivo de intervención multiagencial para el abordaje territorial de violencias. Explicó que “se trabajó en conjunto con el Poder Ejecutivo provincial y con las municipalidades de las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela para la realización de lo que se llamaron intervenciones integrales en barrios de las tres ciudades.”



IMPULSO A LO NUEVO

“El MPA debe ser independiente, autárquico y autónomo funcional y administrativamente. En esa dirección es que creemos que lograremos desnaturalizar la imagen del Poder Judicial alejado de la gente”, remarcó Baclini. “La ciudadanía tiene motivos para sentir esa distancia. No obstante, también somos muchos los que impulsamos con fuerza

lo nuevo y queremos dotar de transparencia, celeridad y publicidad a los tribunales. Ese es el espíritu del nuevo sistema procesal penal y de lo que se trata es de garantizar el acceso a la Justicia”, agregó.



HOMICIDIOS

En las investigaciones iniciadas por el MPA a raíz de homicidios cometidos en la provincia, el índice de individualización formal –la identificación de al menos una persona como presunta autora del hecho– está a la altura de los estándares internacionales establecidos por Estados Unidos y por la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU). “De acuerdo a los estudios que venimos realizando en nuestra provincia, en cerca de dos de cada tres casos de homicidios hay al menos una persona identificada como presunta autora del delito”, detalló Baclini.

En cuanto a las investigaciones finalizadas, Baclini remarcó que “en casi seis de cada diez de las investigaciones iniciadas entre el 10 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre 2019 hubo al menos un autor individualizado (58%)”.

Baclini aclaró que “este indicador puede compararse con el que contiene el Informe Global de Homicidios publicado por Naciones Unidas, el que establece el ‘esclarecimiento’ en los homicidios se produce cuando la policía identifica y arresta a uno o a varios sospechosos por un homicidio particular y el caso es derivado al servicio de acusación. A nivel global, la tasa de esclarecimiento que informan, para el año 2012, se encuentra apenas por encima del 60%. En Europa y en Asia son más elevados (85% y 80%), y en América del 50%. Es importante tener en cuenta que la definición se refiere puntualmente a actividades de la institución policial”.



INFRAESTRUCTURA

EDILICIA

“El MPA tiene presencia institucional en 18 de los 19 departamentos de la provincia”, resaltó Baclini. Enumeró que “hay 20 unidades fiscales distribuidas en toda la provincia, cinco delegaciones que funcionan a raíz de la implementación de políticas de vinculación institucional con municipios y comunas y adelantó que hay otras tres delegaciones cuya apertura está prevista para los próximos meses”.



AUDIENCIAS

“Entre el 10 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019 se realizaron más de 90 mil audiencias ante los tribunales penales de la provincia de Santa Fe. Es muy relevante tener en cuenta que existe una gran cantidad de audiencias que se llevan adelante en las sedes de las fiscalías provinciales, que no aparecen contabilizadas en este número”, aclaró el Fiscal General. “Si hacemos un promedio por día, vemos que de 23 audiencias de primera instancia que se hacían en 2014 en tribunales en toda la provincia, hoy esa cantidad se triplicó y llega a 68”, añadió.



CONDENAS

“En toda la provincia de Santa Fe se llevaron adelante entre el 10 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, 653 juicios orales y públicos. La cantidad asciende marcadamente en todas las Fiscalías Regionales de la provincia. En 2018 y 2019 se observa un crecimiento muy importante en particular en el territorio de la Fiscalía Regional 1”, indicó Baclini.

Por otra parte, informó que “más de 11.000 legajos fueron cerrados formalmente por condenas obtenidas en procedimientos abreviados que se llevaron adelante desde el 10 de febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019.

La cantidad anual de condenas en procedimientos abreviados también se incrementó continuamente entre 2014 y 2019. En 2014 fueron 550, mientras que en 2015 llegaron a 1.271, es decir, 131,1% más. En 2016, fueron 1.864 y el crecimiento interanual fue 46,6%. En 2017 fueron 2.184 condenas en procedimientos abreviados y el aumento fue de 17,2%.

Por su parte, en 2018 se realizaron 2.253 condenas en procedimientos abreviados, es decir, 3,1% más que en 2017. Por último, en 2019 fueron 3.396 las condenas y se registró un aumento del 50,73% con respecto a 2018”.