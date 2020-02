Derrota de Ben Hur en San Jorge Deportes 10 de febrero de 2020 Redacción Por El elenco de Carlos Trullet cayó por 2 a 1 en San Jorge por la segunda fecha. Novero, con un golazo, puso al local al frente en el primer tiempo, lo empató, como siempre, Ochoa para los rafaelinos en el complemento y a 10' del final, Rodríguez de penal le dio el triunfo al local, que ahora comparte la cima del grupo con la BH, que en la próxima jornada queda libre.

FOTO ARCHIVO PRIMERA CAIDA. Luego del debut con victoria en casa, Ben Hur cayó en su visita a San Jorge.

En su primera salida del estadio Parque, Ben Hur perdió el invicto y se volvió con las manos vacías. Por la 2ª fecha de la Zona 3 de la Región Litoral Sur, el elenco que conduce Carlos Trullet perdió 2 a 1 como visitante ante el siempre complicado Atlético San Jorge, que hizo su estreno en el campeonato, y ahora los dos comparten el grupo. Aunque esta caída no complica las aspiraciones de clasificar a la siguiente instancia del certamen (avanzan los dos primeros de esta zona de 3) sí representa un llamado de atención pensando en lo que se viene, fundamentalmente en el plano ofensivo, donde el equipo no está teniendo eficacia, y también en defensa, donde ha sufrido mucho, sobre todo por el sector izquierdo.

El partido comenzó parejo, de ida y vuelta, muy entretenido y con dos situaciones claras para ambos en los primeros 20'. La más clara de ellas fue un tiro libre cruzado, y con clase, de Ochoa, que tiene una muy buena pegada, al palo más lejano del portero local que sólo voló para la foto. En este sentido, había muchas imprecisiones en defensa en ambos equipos. Es por ello que el local buscó más por el sector izquierdo, donde estaba el pibe Contrera, que tenía dificultades en la marca. Y por ese lado llegó el 1 a 0 de local. Novero la agarró por ese carril y cruzó todo el área con pelota dominada, para luego definir al segundo palo de Astrada que nada pudo hacer. En ese lapso, el dueño de casa era el claro dominador de las acciones y la BH no podía salir del asedio.

En la segunda parte se vio un Ben Hur un poco más ordenado, sobre todo en el fondo, aunque pasaban los minutos y le costaba llegar con peligro. Por este motivo, Trullet mandó a la cancha a Quiroz y Bustos por Quiroga e Izaguirre como para tener un poco más de peso ofensivo. El ingreso del Torito fue acertado porque se mostró enchufado y muy activo con la pelota. De hecho, desde sus pie comenzó la jugada que terminaría en el 1 a 1. El el Atlético asistió a Ochoa por el sector izquierdo, el ex Peñarol dejó en el camino a su marca y cuando ingresó al área sacó un latigazo violento al primer palo, con una floja cobertura de Vaccaneo, para poner las cosas como al principio. Otra vez, como a lo largo del 2019 y hace una semana ante Ateneo, Ochoa volvió a ser decisivo a la hora de convertir en Ben Hur.

A partir de allí, el juego se hizo algo chato y sin llegadas claras a los arcos. Pero a 10 del final, a la salida de una pelota detenida, Gómez le cometió un claro penal a Cuberli que luego Rodríguez, con tranquilidad y categoría, cambiándole el palo a Cascote, cambiaría la pena máxima por el 2 a 1 para el local cuando no había hecho nada para ponerse nuevamente en ganancia.

Ya con Nivi Ñunez en cancha, la BH fue con todo en busca de la paridad y estuvo a punto de conseguirla, pero Bustos se lo perdió primero ante una lejana y fallida salida del arquero local, donde el vilense definió desviado con todo el arco libre a su disposición y luego, en la última, el ex Central Norte dejó escapar una chance inmejorable ingresando sólo por el segundo palo. Ben Hur cometió algunos errores que le costaron caro pero deberá mejorar mucho en la definición si no quiere tener problemas con la clasificación. Ahora deberá estar atento a lo que suceda el próximo domingo y dentro de 15 días volverá a presentarse en Santa Fe en el inicio de las revanchas de la primera fase.



POSICIONES

Región Litoral Sur, Zona 3: Atlético San Jorge y Ben Hur 3 puntos; Ateneo de Santa Fe 0.

Próxima fecha (3ª): Ateneo vs. San Jorge. Libre: Ben Hur.