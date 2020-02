Sensaciones y sentimientos Sociales 10 de febrero de 2020 Por Hugo Borgna Leer mas ...

GUSTAVO ROBERT: EL SEXTO ELEMENTO

Hay una buena noticia para leer y guardar. Apareció un nuevo libro.

Se trata de “Cuentos de los 5 elementos”, de Gustavo Robert (Centro Editor de Córdoba, relatos, 150 páginas) que salió de imprenta y conoció la luz en octubre de 2019, pero su autor no es nuevo en lo que incluye la comunicación, sus medios y la relación del hombre con la historia (la propia como persona y la del entorno de País, con su sangre y punzantes espinas).

¿Cómo se conforma, qué contiene este libro que se apoya y al mismo tiempo interpela a los cinco elementos identificados como agua, tierra, fuego, aire y éter?

Gracia, frescura y fluidez son componentes básicos de “Cuentos…”. Actúa también, para dejar definida la impronta, la información pura en cada caso; a veces técnica, otras de detalles de actividades que no son conocidas en aspectos más concretos, y la ubicación geográfica de los sitios donde ocurre la acción.

Robert incorpora el pintoresquismo local propio de la situación, aderezando esporádicamente -y solo cuando el drama del momento los admite- con toques irónicos.

Siente cariño y respeto por sus personajes, deseosos de trascender superando los límites impuestos por la razón y las circunstancias. Los genera decididos, casi quijotescos. No dudan: actúan aún cuando la opinión generalizada les aconseja prudencia, corporizando así la fuerza de las ideas, y si ocurren las previsibles caídas de los sueños, resultan sin dolor.

Gustavo Robert abre ventanas imprevistas para situaciones frecuentes. Interpela con energía a la fatalidad ¿Por qué el querer ser debe aterrizar en la poco flexible realidad?

Estilísticamente escribe en modo directo y grato, apoyándose en el lenguaje coloquial. Robert incluye relatos intensos en los que se genera un sólido suspenso. También otros, donde la batalla ocurre entre el sentido común y el deseo de concretar. Los finales de las historias contadas (vitales, llenas de sensaciones tales como sabores y olores) cierran correcta y adecuadamente, dejando mensajes que sintetizan e instalan una opinión interior.

Debe destacarse la sabia dosificación de información y acciones propias de cada relato, y la feliz concreción de creativas, interesantes frases (“Había conocido parte de lo existente en la Tierra allende la Circunvalación y algo más del género humano”, “La escasez de presión atmosférica hacía que el potro brioso al que piloteaba pareciera una yegua mansa que reaccionaba a las riendas con parsimonia”, “…quemó casi cuarenta líneas de cabernet centenarias…Fue un verdadero atentado al buen beber”, “…matar a quienes no podían morir bien valía el intento”, “Automáticamente sintió en su espalda el empuje de los dos motores que lo aceleraron en un mínimo lapso…Sintió como si una gran catapulta lo lanzara…”).

“Cuentos…” se lee con placer. Lo habitan personajes que representan ideales, muy similares a las personas que aparecen con frecuencia en la vida diaria. Los cuentos tienen sorpresa, acción decisiva, y verdad humana y literaria. Fluyen mediante un elegante y claro transcurrir hasta el bien elaborado cierre del final. En “Uritorco”, desarrolla el autor paralelamente cuatro líneas de distinta influencia y efecto, además de que, como en todo relato donde juega la ciencia ficción, el conflicto se vive y resuelve según los criterios de los humanos.

Robert concreta estéticamente la complejidad de actos que parecieran simples. Pasea con gracia y profundidad por los cinco elementos que lo circundan y crea uno nuevo: él mismo como elemento, habiendo incorporado como bandera atenerse y sostener los valores.