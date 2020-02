Meritorio debut de Juani Canela Deportes 10 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - PRENSA JC JUANI CANELA. El sábado terminó segundo en su serie y ayer octavo en la final. JEREMIAS OLMEDO. El juvenil piloto salteño debutó ganando en el TCP Mouras.

El balance, sin duda, fue satisfactorio para Juan Ignacio Canela (Dodge) en su debut en el TCP Mouras, categoría que inició ayer su temporada en el autódromo de Concepción del Uruguay.

En el trazado de la provincia entrerriana, el piloto rafaelino tuvo un excelente sábado, al ocupar el segundo lugar en su respectiva serie.

Como consecuencia de ese resultado, en la final disputada en el mediodía de ayer, partió desde la segunda fila, con muy buenas expectativas.

"Juani" se ilusionaba seguramente con luchar por un lugar en el podio, que si bien no pudo alcanzar por un toque con Tomás González (Dodge), logró un buen resultado, que le permitió sumas importantes unidades al empezar el certamen.

La prueba decisiva de la jornada que marcó el cierre de la actividad para esa categoría fue ganada con autoridad por el juvenil piloto salteño Jeremías Olmedo (Torino), que controló la situación de principio a fin.

Lo acompañaron en el podio otros dos debutantes en la categoría -al igual que el vencedor- que puso en marcha su calendario: Marcos Quijada (Dodge) y Jeremías Scialchi (Chevrolet), de acuerdo con esta clasificación oficial:

Final (16 vueltas): 1º Jeremías Olmedo (Torino), en 24m51s639, a 165,235 Km/h; 2º Marcos Quijada (Dodge) a 2s561; 3º Jeremía Scialchi (Chevrolet) a 7s459; 4º Eduardo Bracco (Dodge) a 8s357; 5º Alejo Cravero (Ford) a 25s121; 6º Nicolás Morán (Ford) a 30s119; 7º Tomás González (Dodge) a 30s947; 8º Juan Ignacio Canela (Dodge) a 41s493; 9º Agustín Suárez (Chevrolet) a 44s742; 10º Esteban Zuberbuhler (Ford) a 55s485; 11º Ezequiel Masquere (Chevrolet) a 1m13s696; 12º Gabriel Acosta (Chevrolet) a 2m00s134; 13º Eddy Mion (Dodge) a 1 vuelta; 14º Guillermo Ferrón (Dodge) a 1 vuelta y 15º Amílcar Oliver (Chevrolet) a 2 vueltas.

Campeonato: Jeremías Olmedo 47 puntos; Marcos Quijada 42; Jeremías Scialchi 38; Eduardo Bracco 34,5; Alejo Cravero 33; Tomás González 32,5; Ignacio Canela 31,5; Nicolás Morán 30,5; Agustín Suárez 28,5; Esteban Zuberbühler y Ezequiel Masquere 26; Gabriel Acosta y Eddy Mion 24,5.

Próxima fecha (segunda): el 1 de marzo en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.



BANDERA ROJA

Luego de la final del TCP Mouras se puso en marcha la competencia reservada al TC Mouras, que lamentablemente debió suspenderse como consecuencia de registrarse un fatal accidente.

Cuando los protagonistas habían completado la segunda vuelta y se estaba recorriendo la tercera, un auto se salió de pista y atropelló a un banderillero, que falleció a raíz de las graves heridas recibidas (ver nota relacionada).

Luego de cumplir dos giros con el AS en pista, apareció la bandera roja, que ordenó la detención de los vehículos en la grilla.

Se esperaron algunos minutos, hasta que se conoció el lamentable desenlace y la carrera se dio por finalizada, tras cumplirse solamente cinco giros.

Final (5 vueltas): 1º Juan Manuel Tomasello (Chevrolet), en 13m28s389, a 112,922 Km/h; 2º Otto Fritzler (Ford) a 856 milésimas; 3º Maximiliano Vivot (Chevrolet) a 1s477; 4º Lucas Valle (Chevrolet) a 2s507; 5º Ian Reutemann (Dodge) a 3s453; 6º Juan Ignacio Maceira (Chevrolet) a 5s215; 7º Marcos Castro (Ford) a 6s172; 8º Gabriel Gandulia (Chevrolet) a 6s694; 9º Sebastián Salse (Chevrolet) a 7s354; 10º Braian Reinoso (Ford) a 7s953; 11º Lucas Granja (Chevrolet) a 10s109; 12º Agustín Lima Capitao (Chevrolet) a 10s664; 13º Baltazar Leguizamón (Dodge) a 12s082; 14º Ever Franetovich (Ford) a 14s884 y 15º Alejandro Weimann (Ford) a 15s866.